Английский клуб провел переговоры с наставником Шахтера - медиа

Вест Хэм обсудил с главным тренером Шахтера Паулу Фонсекой перспективы его назначения менеджером английской команды, сообщает The Telegraph.

По информации издания, португальский специалист прилетал в Лондон 14 мая вместе со своим агентом Жорже Мендешем, с которым их в своем доме принял совладелец клуба Дэвид Салливан.

Как отмечает медиа, Вест Хэм планирует расстаться с нынешним менеджером коллектива Дэвидом Мойесом, возглавившем команду по ходу уходящего сезона.

По данным The Telegraph, Салливан также собирается провести собеседование с другими кандидатами, среди которых также упоминается экс-наставник Реала и Манчестер Сити Мануэль Пеллегрини.

Сообщается, что Фонсека не скрывает своего желания работать в английской Премьер-лиге, хотя в лагере Вест Хэма есть опасение, что португальский тренер пытается использовать интерес лондонцев к своим услугам для получения выгодного контракта от Шахтера. Его действующее соглашение заканчивается летом 2018 года.

Накануне журналист Константин Андриюк со ссылкой на свои источники сообщил о том, что главный тренер Шахтера Паулу Фонсека не покинет клуб этим летом. Ранее появилась информация, что "Горняки" предложили наставнику продлить контракт на два года, но тот ждет предложений от клубов английской Премьер-лиги.