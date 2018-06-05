Английский клуб объявил о подписании лидера Шахтера

МЮ договорился с Шахтером по трансферу Фреда

Манчестер Юнайтед объявил о подписании ведущего полузащитника Шахтера Фреда.

Как сообщает официальный сайт английского клуба, ему удалось договориться с украинской стороной по поводу трансфера футболиста. Сделку подтверждает и официальный сайт Шахтера.

Детали перехода пока что не раскрываются. В ближайшее время МЮ обещает рассказать больше по поводу трансфера бразильского игрока. По информации Transfermarkt, Фред обошелся Юнайтед в 59 млн евро.

Накануне медиа узнали, что футболист донецкой команды посетил базу Манчестер Юнайтед для медосмотра перед своим переходом.

На днях СМИ писали, что чемпион Украины повысил цену на Фреда до 70 млн евро. На бразильца претендовали Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед и ПСЖ.

Ранее сообщалось, что Шахтер дал добро на продажу своего ведущего полузащитника Фреда в Манчестер Юнайтед за 50 миллионов евро.