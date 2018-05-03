Английский клуб достиг прогресса по переходу лидера Шахтера за 57 млн евро - медиа

Манчестер Юнайтед добился прогресса в переговорах по трансферу системообразующего полузащитника Шахтера Фреда за 57 миллионов евро, сообщает Daily Mail.

По информации британского таблоида, вместе с бразильским футболистом МЮ планирует подписать еще одного игрока средней линии, Сергея Милинковича-Савича из Лацио за 91 млн евро.

Также менеджер английской команды Жозе Моуриньо хочет усилить фланги обороны, в связи с чем заинтересован в услугах игрока Ювентуса Алекса Сандро.

Сообщалось, что Манчестер Юнайтед договорился с Шахтером о покупке его лидера Фреда за 50 млн евро. По данным ряда СМИ, Шахтер намерен продать своего ведущего полузащитника за сумму минимум в 57,4 млн евро.

Недавно появилась информация, что Моуриньо рассматривает возможность приобретения Фреда среди желаемых новичков будущего лета. Сам полузащитник чемпиона Украины заявил, что его агенты делают все возможное для перехода его клиента в один из английских клубов.

Сообщалось, что бразильский футболист, скорее всего, станет игроком Манчестер Юнайтед. Эта информация появилась после того, как генеральный директор Шахтера Сергей Палкин заявил о том, что Фред уйдет летом либо в Манчестер Сити, либо в МЮ.