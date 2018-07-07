07 июля 2018, суббота

Английский клуб договорился о покупке Ярмоленко - СМИ

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Ярмоленко осталось пройти медосмотр и подписать контракт - медиа

Ярмоленко осталось пройти медосмотр и подписать контракт - медиа

Английский Вест Хэм подпишет украинского полузащитника дортмундской Боруссии Андрея Ярмоленко, сообщает Sky Sports.

По информации авторитетного медиа, сумма трансфера составит приблизительно 20 млн евро. Согласно источнику, футболисту осталось только пройти медосмотр в лондонском клубе.

Как сообщает на своей странице в Facebook журналист Кирилл Крыжановский, Ярмоленко уже улетел в британскую столицу для медобследования и подписания контракта.

По его данным, 28-летний игрок обойдется Вест Хэму в 30 млн евро, а официально о трансфере должны объявить завтра, 8 июля. Как заверил журналист, информация получена из достоверного источника, который еще ни разу не подводил.

Недавно СМИ узнали, что будущее Ярмоленко в Дортмунде под вопросом. Сообщалось, что немецкий клуб рассматривает возможность продажи украинского полузащитника

В то же время медиа писали, что Боруссия рассчитывает на футболиста, который перешел в команду в августе 2017 года за сумму в 25-30 млн евро.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Футбол ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове