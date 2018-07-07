Английский клуб договорился о покупке Ярмоленко - СМИ

Английский Вест Хэм подпишет украинского полузащитника дортмундской Боруссии Андрея Ярмоленко, сообщает Sky Sports.

По информации авторитетного медиа, сумма трансфера составит приблизительно 20 млн евро. Согласно источнику, футболисту осталось только пройти медосмотр в лондонском клубе.

Как сообщает на своей странице в Facebook журналист Кирилл Крыжановский, Ярмоленко уже улетел в британскую столицу для медобследования и подписания контракта.

По его данным, 28-летний игрок обойдется Вест Хэму в 30 млн евро, а официально о трансфере должны объявить завтра, 8 июля. Как заверил журналист, информация получена из достоверного источника, который еще ни разу не подводил.

Недавно СМИ узнали, что будущее Ярмоленко в Дортмунде под вопросом. Сообщалось, что немецкий клуб рассматривает возможность продажи украинского полузащитника.

В то же время медиа писали, что Боруссия рассчитывает на футболиста, который перешел в команду в августе 2017 года за сумму в 25-30 млн евро.