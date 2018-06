Английский гранд представил новичка из Шахтера

Манчестер Юнайтед презентовал своего новичка Фреда, который приобретен у Шахтера.

Как сообщает официальный сайт английского клуба, стороны окончательно оформили трансфер бразильского полузащитника после того, как тот завершил медосмотр.

25-летний футболист заключил с "Красными Дьяволами" пятилетний трудовой договор - до 2023 года. По случаю своего перехода Фред заявил, что стал игроком самого большого клуба в мире и поблагодарил Шахтер за все, что он сделал для него в последние пять лет.

Ladies and gentlemen: we have an announcement to make...#BemVindoFred #MUFC pic.twitter.com/XG4suufEMu