Английский гранд представил новичка из Шахтера

Фред заключил с МЮ контракт на пять лет

Манчестер Юнайтед презентовал своего новичка Фреда, который приобретен у Шахтера.

Как сообщает официальный сайт английского клуба, стороны окончательно оформили трансфер бразильского полузащитника после того, как тот завершил медосмотр.

25-летний футболист заключил с "Красными Дьяволами" пятилетний трудовой договор - до 2023 года. По случаю своего перехода Фред заявил, что стал игроком самого большого клуба в мире и поблагодарил Шахтер за все, что он сделал для него в последние пять лет.

Ранее Манчестер Юнайтед объявил о подписании лидера Шахтера. По информации Transfermarkt, Фред обошелся МЮ в 59 млн евро.

До этого медиа узнали, что футболист донецкой команды посетил базу Манчестер Юнайтед для медосмотра перед своим переходом.

В свою очередь, генеральный директор Шахтера Сергей Палкин заявил о том, что руководство клуба полностью довольно условиям соглашения с МЮ.