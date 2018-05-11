Английский гранд отказался рассматривать кандидатуру наставника Шахтера - медиа

Фонсеки нет в списке потенциальных кандидатов на пост менеджера Арсенала - СМИ

Лондонский Арсенал больше не изучает кандидатуру главного тренера Шахтера Паулу Фонсеки в качестве нового менеджера своей команды, сообщает The Telegraph.

Согласно представленному изданием списку тех специалистов, которых рассматривает английский клуб, в нем не значится имя португальского рулевого донецкого коллектива.

Как пишет медиа, Арсенал выбирает между наставниками Ювентуса Массимилиано Аллегри, Нью-Йорк Сити Патриком Виейра (экс-игрок лондонцев), Монако Леонардо Жардимом и Хоффенхайма Юлианом Нагельсманном, а также ассистентом менеджера Манчестер Сити Микелем Артетой (еще один бывший футболист клуба).

Английская сторона избегает переговоров с теми тренерами, для которых сезон еще не завершился, но постарается найти нового рулевого до начала ЧМ-2018.

Недавно The Telegraph упоминал Фонсеку в качестве одного из претендентов на пост менеджера Арсенала. Более того, пресса называла специалиста главным фаворитом на пост менеджера лондонского коллектива.

По информации СМИ, наставник Шахтера по-прежнему рассматривается Наполи в качестве нового главного тренера команды. В свою очередь, Бенфика якобы включила рулевого "Горняков" в список потенциальных кандидатов на пост наставника команды.