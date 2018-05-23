Английский гранд объявил о назначении нового наставника

Арсенал не раскрыл деталей соглашения с тренером

Лондонский Арсенал назвал бывшего главного тренера ПСЖ Унаи Эмери новым менеджером команды.

Об этом сообщает официальный сайт английского клуба. Вместе с тем, он не приводит деталей трудового договора специалиста.

Предыдущие два года баскский тренер возглавлял Пари Сен-Жермен, с которым выиграл чемпионат Франции, два кубка страны и два кубка французский лиги.

Перед этим новый рулевой Арсенала работал с Севильей, которую в 2014-2016 годах привел к трем победам кряду в Лиге Европы.

Согласно информации СМИ, правление английского клуба предпочло кандидатуру 46-летнего специалиста экс-игроку команды Микеле Артете, который сейчас работает ассистентом менеджера Манчестер Сити, из-за его опыта.

20 апреля главный тренер Арсенала Арсен Венгер объявил о своей отставке после 22 лет работы с командой.