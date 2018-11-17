Английский футбольный топ-клуб подтвердил наличие переговоров о создании Суперлиги

Директор лондонского Арсенала Рауль Санльеи подтвердил наличие переговоров о создании нового международного турнира - Суперлиги.

В интервью FourFourTwo функционер сообщил, что в самих переговорах нет ничего страшного, поскольку они не нарушают никаких предыдущих договоренностей. Тем не менее, создание Суперлиги - это еще очень отдаленная перспектива.

"Это [создание Суперлиги] не произойдет в краткосрочной и среднесрочной перспективе, потому что у нас есть соглашение с УЕФА прямо сейчас, но я не знаю, что нас ждет в будущем. Мы должны быть, по крайней мере, в курсе и решить, стоит ли двигаться в этом направлении или нет", - сказал Санльеи.

Также директор Арсенала отметил, что клубы пока не подписывали никакого документа, проект находится пока только на стадии переговоров.

"Из-за того, как об этом писали в Football Leaks, может показаться, что мы в тайне от всех делаем какие-то секретные вещи, но в этом нет ничего секретного. В статье цитировался документ, где упоминается Арсенал, а также Барселона. Но там нет подписей, и я могу заверить вас в этом, потому что это проект", - добавил Санльеи.

Недавно появилась информация, что 11 топовых европейских футбольных клубов тайно обсуждали выход из состава УЕФА и создание Суперлиги. Клубами-основателями Суперлиги якобы станут Бавария, Реал, Барселона, Манчестер Юнайтед, Ювентус, Арсенал, ПСЖ, Челси, Манчестер Сити, Ливерпуль и Милан. Первыми "гостями" будут Атлетико, дортмундская Боруссия, Интер, Марсель и Рома.

Правительство Великобритании уже выступило категорически против участия клубов английской Премьер-лиги в Суперлиге.

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин также выступил против возможного создания топ-клубами Европы Суперлиги.