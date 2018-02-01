Английские футбольные клубы установили новый рекорд по тратам на зимние трансферы

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На рекорд очень сильно повлияла трехсторонняя сделка межу Челси, Арсеналом и Боруссией

На рекорд очень сильно повлияла трехсторонняя сделка межу Челси, Арсеналом и Боруссией

Клубы английской премьер-лиги этой зимой суммарно потратили на трансферы 489 млн евро, что является новым рекордом за всю историю существования турнира.

Об этом сообщил журналист ВВС Ричард Конуэй в своем Твиттере.

В то же время, был установлен новый рекорд и по исходящим трансферам -  387 млн евро.

Самыми дорогими стали трансферы Виргила ван Дейка из Саутгемптона в Ливерпуль (85 млн евро), Эмерика Лапорта из Атлетика в Манчестер Сити (65 млн евро) и Пьера-Эмерика Обамеянга из дортмундской Боруссии в Арсенал (64 млн евро).

Предыдущий рекорд в 256 млн евро был установлен в 2011 году. 

Одной из самых громких январских сделок была трехсторонняя сделка межу Челси, Арсеналом и Боруссией, в ходе которой Арсенал приобрел Пьера-Эмерика Обамеянга, продал Оливье Жиру в Челси, откуда, в свою очередь, переехал Миши Батшуайи в Боруссию.

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