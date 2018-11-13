Английская Премьер-лига собралась ввести лимит на легионеров из-за Brexit - СМИ

В высшем дивизионе чемпионата Англии по футболу - Премьер-лиге - может появиться лимит на легионеров, сообщает The Times.

По информации источника, такую инициативу спровоцировал выход Великобритании из Европейского союза - Brexit.

Клубам Премьер-лиги уже на этой неделе будет предложено рассмотреть вопрос сокращения иностранных игроков в заявках на сезон. Ожидается, что число легионеров не будет превышать 12 человек в ростере каждой команды.

В случае отказа клубов принимать эту инициативу, Футбольная ассоциация может распространить на игроков, являющихся гражданами Евросоюза, строгие правила для получения разрешения на работу.

Накануне английская Премьер-лига объявила о смене руководителя. Ричард Скадэмор, который возглавлял лигу с 1999 года, покинет свой пост в конце этого года, а его место займет бывший президент Animal Planet Сюзанна Диннэйдж.

Сообщалось, что клубы английской Премьер-лиги этим летом потратили меньше денег на трансферы, чем в прошлом году. В это межсезонье все 20 клубов лиги суммарно потратили 1,38 - 1,41 миллиарда евро. Это приблизительно на 300 миллионов евро меньше, чем прошлым летом.