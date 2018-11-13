13 ноября 2018, вторник

Английская Премьер-лига назначила новым руководителем президента Animal Planet

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Сюзанна Диннэйдж - новый руководитель Премьер-лиги
Фото: АПЛ

Сюзанна Диннэйдж - новый руководитель Премьер-лиги

Английская Премьер-лига объявила о смене руководителя.

Как сообщает официальный сайт турнира, Ричард Скадэмор, который возглавлял лигу с 1999 года, покинет свой пост в конце этого года.

Новым директором Премьер-лиги станет Сюзанна Диннэйдж, которую уже утвердили на новой должности. К выполнению своих обязанностей она приступит с начала 2019 года, согласовав это с предыдущим работодателем - компанией Discovery.

Диннэйдж работает в сфере телевидения уже более 20 лет. Последним ее местом работы была должность президента компании Animal Planet, входящей в структуру Discovery.

Напомним, клубы английской Премьер-лиги этим летом потратили меньше денег на трансферы, чем в прошлом году. В это межсезонье все 20 клубов лиги суммарно потратили 1,38 - 1,41 миллиарда евро. Это приблизительно на 300 миллионов евро меньше, чем прошлым летом.

В последнем туре Премьер-лиги Манчестер Сити на своем поле обыграл Манчестер Юнайтед со счетом 3:1 и сохранил лидерство в турнирной таблице.

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