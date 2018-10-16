Англия взяла реванш у Испании, Беларусь и Молдова разошлись миром. Результаты матчей Лиги наций - видео

В понедельник, 15 октября, состоялись семь матчей Лиги наций.
В Лиге А Англия на выезде неожиданно обыграла Испанию. Победный задел команда Гарета Саутгейта сделала в первом тайме, отправив в ворота соперника три "сухих" мяча: дубль на счету Рахима Стерлинга, еще один гол забил Маркус Рэшфорд.
Во втором тайме Испания попыталась догнать соперника и отыграла два мяча, но сравнять счет не смогла. Второй гол Серхио Рамос забил уже на восьмой компенсированной минуте.
Таким образом, Англия взяла реванш у Испании за домашнее поражение в первом туре и возродила интригу в борьбе за первое место в группе 4.
Испания — Англия 2:3
Голы: Алькасер, 58, Рамос, 90+8 — Стерлинг, 16, 38, Рашфорд, 30.
Испания: Де Хеа — Хонни, Рамос, Начо, Алонсо — Тьяго, Сауль (Алькасер, 56), Бускетс — Аспас (Себальос, 57), Родриго (Мората, 72), Асенсио.
Англия: Пикфорд — Триппьер (Александер-Арнольд, 85), Магуайр, Гомес, Чилуэлл — Уинкс (Чалоба, 90), Дайер, Баркли (Уокер, 75) — Стерлинг — Рашфорд, Кейн.
Предупреждения: Рамос, Хонни, Себальос, Мората — Дайер, Уинкс, Магуайр.
Обзор первого тайма
Обзор второго тайма
В другом матче Лиги А Швейцария на выезде обыграла Исландию.
Исландия — Швейцария 1:2
Голы: Финнбогасон, 81 — Сеферович, 52, Ланг, 67
Обзор первого тайма
Обзор второго тайма
В Лиге B Босния и Герцеговина благодаря дублю Эдина Джеко на своем поле обыграла Северную Ирландию и вплотную приблизилась к победе в своей группе.
Босния и Герцеговина - Северная Ирландия 2:0
Голы: Джеко, 27, 73
В Лиге C Финляндия одержала четвертую победу подряд, на своем поле обыграв Грецию. Набрав 12 очков, финны гарантировали себе досрочный выход в Лигу C. В другом матче Эстония и Венгрия в результативном матче разошлись миром.
Финляндия - Греция 2:0
Голы: Соири, 46, Камара, 89
Эстония - Венгрия 3:3
Голы: Лутс, 20, Паткои, 70 (в свои ворота), Аниер, 79 - Надь, 24, Салаи, 54, 81
В группе 2 Лиги D Люксембург вырвался в лидеры после разгромной победы над Сан-Марино, воспользовавшись нулевой ничьей конкурентов - Беларуси и Молдовы.
Люксембург - Сан-Марино 3:0
Голы: Турпель, 4, Синани, 65, Тиль, 73
Беларусь - Молдова 0:0
Накануне в Лиге наций Италия на выезде вырвала победу над Польшей, а Черногория разгромила Литву.
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