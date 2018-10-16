Англия взяла реванш у Испании, Беларусь и Молдова разошлись миром. Результаты матчей Лиги наций - видео

В понедельник, 15 октября, состоялись семь матчей Лиги наций.

В Лиге А Англия на выезде неожиданно обыграла Испанию. Победный задел команда Гарета Саутгейта сделала в первом тайме, отправив в ворота соперника три "сухих" мяча: дубль на счету Рахима Стерлинга, еще один гол забил Маркус Рэшфорд.

Во втором тайме Испания попыталась догнать соперника и отыграла два мяча, но сравнять счет не смогла. Второй гол Серхио Рамос забил уже на восьмой компенсированной минуте.

Таким образом, Англия взяла реванш у Испании за домашнее поражение в первом туре и возродила интригу в борьбе за первое место в группе 4.

Испания — Англия 2:3

Голы: Алькасер, 58, Рамос, 90+8 — Стерлинг, 16, 38, Рашфорд, 30.

Испания: Де Хеа — Хонни, Рамос, Начо, Алонсо — Тьяго, Сауль (Алькасер, 56), Бускетс — Аспас (Себальос, 57), Родриго (Мората, 72), Асенсио.

Англия: Пикфорд — Триппьер (Александер-Арнольд, 85), Магуайр, Гомес, Чилуэлл — Уинкс (Чалоба, 90), Дайер, Баркли (Уокер, 75) — Стерлинг — Рашфорд, Кейн.

Предупреждения: Рамос, Хонни, Себальос, Мората — Дайер, Уинкс, Магуайр.

Обзор первого тайма

Обзор второго тайма

В другом матче Лиги А Швейцария на выезде обыграла Исландию.

Исландия — Швейцария 1:2

Голы: Финнбогасон, 81 — Сеферович, 52, Ланг, 67

Обзор первого тайма

Обзор второго тайма

В Лиге B Босния и Герцеговина благодаря дублю Эдина Джеко на своем поле обыграла Северную Ирландию и вплотную приблизилась к победе в своей группе.

Босния и Герцеговина - Северная Ирландия 2:0

Голы: Джеко, 27, 73

В Лиге C Финляндия одержала четвертую победу подряд, на своем поле обыграв Грецию. Набрав 12 очков, финны гарантировали себе досрочный выход в Лигу C. В другом матче Эстония и Венгрия в результативном матче разошлись миром.

Финляндия - Греция 2:0

Голы: Соири, 46, Камара, 89

Эстония - Венгрия 3:3

Голы: Лутс, 20, Паткои, 70 (в свои ворота), Аниер, 79 - Надь, 24, Салаи, 54, 81

В группе 2 Лиги D Люксембург вырвался в лидеры после разгромной победы над Сан-Марино, воспользовавшись нулевой ничьей конкурентов - Беларуси и Молдовы.

Люксембург - Сан-Марино 3:0

Голы: Турпель, 4, Синани, 65, Тиль, 73

Беларусь - Молдова 0:0

Накануне в Лиге наций Италия на выезде вырвала победу над Польшей, а Черногория разгромила Литву.

НВ