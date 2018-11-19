Англия выиграла группу, Швейцария разгромила Бельгию и оставила ее без плей-офф. Результаты Лиги наций - видео

В воскресенье, 18 ноября, состоялись семь матчей Лиги наций.
В Дивизионе А определились последние участники плей-офф. В группе 4 Англия одержала волевую победу над Хорватией и заняла первое место, а в группе 2 Швейцария сенсационно разгромила Бельгию и оставила ее за бортом плей-офф.
Группа 2
Швейцария - Бельгия 5:2
Голы: Родригес, 26 (с пенальти), Сеферович, 31, 44, 84, Эльведи, 62 - Т. Азар, 2, 17
Турнирное положение
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Группа 4
Англия - Хорватия 2:1
Голы: Лингард, 78, Кейн, 85 - Крамарич, 57
Турнирное положение
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В Дивизионе B Австрия обыграла Северную Ирландию в матче, который не имел турнирной интриги. Босния и Герцеговина досрочно выиграла эту группу, а Северная Ирландия понизилась в классе.
Группа 3
Северная Ирландия - Австрия 1:2
Голы: Эванс, 57 - Шлагер, 49, Лазаро, 90+3
Турнирное положение
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В группе 2 Дивизиона C Финляндия на выезде проиграла Венгрии, но благодаря поражению Греции от Эстонии повысилась в классе.
Группа 2
Венгрия - Финляндия 2:0
Голы: Салаи, 29, Надь, 37
Греция - Эстония 0:1
Гол: Ламбропулос, 44 (в свои ворота)
Турнирное положение
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Победительницей группы 2 Дивизиона D стала сборная Беларуси, которая поставила победную точку в матче против Сан-Марино. Следом финишировали команды Люксембурга и Молдовы, которые в последнем туре расписали ничью.
Группа 2
Молдова - Люксембург 1:1
Голы: Гинсари, 58 (с пенальти) - Бенси, 70
Сан-Марино - Беларусь 0:2
Голы: Драгун, 8, Сарока, 52
Турнирное положение
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Напомним, накануне в Лиге наций Португалия досрочно выиграла свою группу, а Швеция на выезде обыграла Турцию.
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