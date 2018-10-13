Англия не смогла победить Хорватию, Швейцария проиграла Бельгии. Результаты матчей Лиги наций - видео

Состоялись семь матчей Лиги наций.

В самом ожидаемом матче дня сборные Англии и Хорватии при пустых трибунах голов не забили. Команды начали матч очень осторожно и первый момент возник уже ближе к завершению первой 45-минутки, когда пробивал Крамарич, но кипер англичан был на месте.

Во втором тайме активнее была сборная Англии. В частности, после удара Кейна хорватов спасла перекладина. Позже Кейн таки забил, но мяч не засчитали из-за офсайда. В итоге матч закончился сухой ничьей.

Гораздо веселее было в матче Бельгия - Швейцария. На гол Лукаку швейцарцы ответили точным выстрелом Гавранович за 14 минут до окончания матча. Однако Лукаку оказался не готов расписать ничью и на 84-й минуте забил победный мяч, оформив дубль.

В Лиге B Австрия благодаря голу Арнаутовича минимально одолела Северную Ирландию и одержала свою первую победу в новом турнире. С таким же минимальным счетом 1:0 победы праздновали сборные Греции, Финляндии и Беларуси, а Сан-Марино потерпело третье поражение проиграв на выезде Молдове - 2:0.

Хорватия - Англия - 0:0

Хорватия: Ливакович - Едвай, Ловрен, Вида, Пиварич - Ракитич, Ковачич (Бадель, 73) - Крамарич, Модрич, Перишич (Пьяца, 69) - Ребич (Ливайя, 80)

Англия: Пикфорд - Уокер, Стоунз, Магуайр - Стерлинг, Хендерсон, Дайер, Баркли, Чилвелл - Рашфорд, Кейн

Предупреждение: Ковачича, Ловрен, Едвай - Хендерсон, Стоунз, Стерлинг

Обзор первого тайма

Обзор второго тайма

Бельгия - Швейцария - 2:1

Голы: Лукаку, 58, 84 - Гавранович, 76

Бельгия: Куртуа - Тобі, Компані, Вермален (Бойата, 73) - Менье, Тилеманс, Витсель, Карраско (Шадли, 76) - Мертенс (Т. Азар, 90+2), Лукаку, Э. Азар.

Швейцария: Зоммер - Ланг, Ельведи, Шер, Родригес - Фрейлер (Фасснахт, 87), Закария (Фернандес, 83), Джака, Цубер - Шакири, Сеферович (Гавранович, 69).

Обзор первого тайма

Обзор второго тайма

Австрия - Северная Ирландия - 1:0

Гол: Арнаутович, 71

Греция - Венгрия - 1:0

Гол: Митроглу, 65

Эстония - Финляндия - 0:1

Гол: Пукки, 90+1

Беларусь - Люксембург - 1:0

Гол: Сорока, 43

Молдова - Сан-Марино - 2:0

Голы: Гинсари, 31, 67

Лига А

Лига В

Лига С

Лига D

Таблица сайта Myscore.com.ua

Накануне в Лиге наций Польша проиграла Португалии, а Швеция отобрала очки у России.

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