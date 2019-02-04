Английский гранд заявил полузащитника сборной Украины на плей-офф Лиги чемпионов Вчера, 21:42 301 Цей матеріал також доступний українською EPA В нынешнем сезоне Лиги чемпионов Зинченко (слева) провел три матча за Сити EPA

Манчестер Сити внес полузащитника сборной Украины Александра Зинченко в заявку команды на матчи плей-офф Лиги чемпионов.

Как сообщает официальный сайта действующего чемпиона Англии, в состав вошли 23 футболиста: три вратаря, девять защитников, девять полузащитников и два нападающих.

В нынешнем сезоне Лиги чемпионов Зинченко провел три поединка за Манчестер Сити. В его активе одна голевая передача - против Шахтера.

Во всех турнирах за клуб украинский универсал провел 12 матчей, в которых сумел отличиться одним забитым мячом и двумя результативными пасами.

В 1/8 финала манкунианцы сыграют против немецкого Шальке, за который выступает другой украинец Евгений Коноплянка. Первый поединок состоится 20 февраля в Германии, ответный - 12 марта в Англии.

Ранее гол Зинченко Бертону в полуфинальном матче Кубка английской лиги номинировали на звание лучшего в Манчестер Сити по итогам января.