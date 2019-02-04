Остап Сливинский
Математика ненависти
Иван Яковина
4 февраля: Венесуэла на грани
Мирослав Маринович
Почему я буду голосовать за Петра Порошенко
Екатерина Ботанова
Волны ненависти в бастионе демократии

Английский гранд заявил полузащитника сборной Украины на плей-офф Лиги чемпионов

Вчера, 21:42
301
Цей матеріал також доступний українською

EPA

В нынешнем сезоне Лиги чемпионов Зинченко (слева) провел три матча за Сити

Манчестер Сити внес полузащитника сборной Украины Александра Зинченко в заявку команды на матчи плей-офф Лиги чемпионов.

Как сообщает официальный сайта действующего чемпиона Англии, в состав вошли 23 футболиста: три вратаря, девять защитников, девять полузащитников и два нападающих.

В нынешнем сезоне Лиги чемпионов Зинченко провел три поединка за Манчестер Сити. В его активе одна голевая передача - против Шахтера.

Во всех турнирах за клуб украинский универсал провел 12 матчей, в которых сумел отличиться одним забитым мячом и двумя результативными пасами.

В 1/8 финала манкунианцы сыграют против немецкого Шальке, за который выступает другой украинец Евгений Коноплянка. Первый поединок состоится 20 февраля в Германии, ответный - 12 марта в Англии.

Ранее гол Зинченко Бертону в полуфинальном матче Кубка английской лиги номинировали на звание лучшего в Манчестер Сити по итогам января.

Теги:   Шальке-04 Манчестер Сити Александр Зинченко Лига Чемпионов Футбол

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

ТОП 3

Страны

Вчера, 14:02

article_img
Авиакатастрофа с футболистом Салой: среди обломков самолета нашли тело
3286
Футбол

Вчера, 00:17

article_img
Пропавший самолет с аргентинским футболистом на борту обнаружен на дне Ла-Манша
3107
Футбол

3 февраля, 11:48

article_img
Зозуля за шесть минут оформил дубль в испанском чемпионате - видео
2943

Главное

Мнения

Вчера, 21:00

article_img
4 февраля: Венесуэла на грани
Страны

Вчера, 09:29

article_img
Падение самолета на жилой дом в США: количество жертв возросло до пяти
Политика

Вчера, 08:23

article_img
Выборы-2019: ЦИК завершила принимать документы для регистрации кандидатов

Выбор редакции

Искусство

Вчера, 13:10

article_img
Другое кино. Звездные гости и победители фестиваля Сандэнс-2019
Футбол

Вчера, 06:06

article_img
Супербоул-2019: Нью Ингленд Пэтриотс выиграл главный трофей в Национальной футбольной лиге
События

Вчера, 20:35

article_img
С песней по миру. История хора, подарившего украинскую музыку всему миру