Английская Премьер-лига назвала лучшего тренера сезона Вчера, 20:34 566 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Toby Melville Гвардиола стал лучшим тренером АПЛ второй раз подряд REUTERS/Toby Melville

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола стал лучшим наставником сезона английской Премьер-лиги.



Кроме Гвардиолы, который на днях с Манчестер Сити стал чемпионом Англии, на награду претендовали Юрген Клопп (Ливерпуль), Маурисио Почеттино (Тоттенхэм) и Нуну Эшпириту Санту (Вулверхэмптон), сообщает официальный сайт АПЛ.

Гвардиола стал третьим тренером в истории АПЛ, который защитил титул в следующем сезоне, после Алекса Фергюсона и Жозе Моуринью.

Испанский специалист также был признан лучшим тренером чемпионата Англии в сезоне 2017/18.

Ранее Манчестер Сити под руководством Хосепа Гвардиолы завоевал чемпионский титул английской Премьер-лиги, опередив на одно очко Ливерпуль.