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Английская Премьер-лига назвала лучшего тренера сезона

Вчера, 20:34
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Английская Премьер-лига назвала лучшего тренера сезона - фото

REUTERS/Toby Melville

Гвардиола стал лучшим тренером АПЛ второй раз подряд

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола стал лучшим наставником сезона английской Премьер-лиги.

Кроме Гвардиолы, который на днях с Манчестер Сити стал чемпионом Англии, на награду претендовали Юрген Клопп (Ливерпуль), Маурисио Почеттино (Тоттенхэм) и Нуну Эшпириту Санту (Вулверхэмптон), сообщает официальный сайт АПЛ.

Гвардиола стал третьим тренером в истории АПЛ, который защитил титул в следующем сезоне, после Алекса Фергюсона и Жозе Моуринью.

Испанский специалист также был признан лучшим тренером чемпионата Англии в сезоне 2017/18.

Ранее Манчестер Сити под руководством Хосепа Гвардиолы завоевал чемпионский титул английской Премьер-лиги, опередив на одно очко Ливерпуль.

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