Английская Премьер-лига назвала лучшего тренера сезона
Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола стал лучшим наставником сезона английской Премьер-лиги.
Кроме Гвардиолы, который на днях с Манчестер Сити стал чемпионом Англии, на награду претендовали Юрген Клопп (Ливерпуль), Маурисио Почеттино (Тоттенхэм) и Нуну Эшпириту Санту (Вулверхэмптон), сообщает официальный сайт АПЛ.
Гвардиола стал третьим тренером в истории АПЛ, который защитил титул в следующем сезоне, после Алекса Фергюсона и Жозе Моуринью.
Испанский специалист также был признан лучшим тренером чемпионата Англии в сезоне 2017/18.
Ранее Манчестер Сити под руководством Хосепа Гвардиолы завоевал чемпионский титул английской Премьер-лиги, опередив на одно очко Ливерпуль.