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Английская Премьер-лига: Манчестер Юнайтед потерял шансы выйти в Лигу чемпионов - видео

Вчера, 21:12
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Английская Премьер-лига: Манчестер Юнайтед потерял шансы выйти в Лигу чемпионов - видео - фото

REUTERS/Peter Powell

Манчестер Юнайтед не сыграет в Лиге чемпионов в сезоне 2019/20

Состоялись три матча 37 тура английской Премьер-лиги.

Манчестер Юнайтед не смог победить последнюю команду чемпионата Хаддерсфилд, сыграв вничью 1:1. "Красные дьяволы" остались на шестом месте с отставанием от четвертой позиции, которая позволяет квалифицироваться в Лигу чемпионов, на четыре очка за тур до завершения чемпионата. Таким образом в манкунианцы не сыграют в самом престижном европейском футбольном турнире в следующем сезоне.

Челси разгромил Вотфрд 3:0 и поднялся на третье место, сместив оттуда лондонский Тоттенхэм.

Также потерял очки лондонский Арсенал. "Канониры" первыми открыли счет в матче с Брайтоном, но на 63-й минуте пропустили гол с пенальти от Глена Маррея и упустили победу.

Хаддерсфилд - Манчестер Юнайтед - 1:1
Голы: Мбенза, 60 - Мактоминей, 8

Челси - Уотфорд - 3:0
Голы: Лофтус-Чик, 48, Луис, 51, Игуаин, 75

Арсенал - Брайтон - 1:1
Голы: Обамеянг, 9 (пен) - Маррей, 61

Турнирная таблица

Накануне Ливерпуль на последних минутах вырвал победу над Ньюкаслом 3:2 и вернулся на первое место английской Премьер-лиги.

НВ

Теги:   Арсенал (Лондон) ФК Челси Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига

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