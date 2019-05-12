Английская Премьер-лига. Манчестер Сити вопреки ошибке Зинченко стал чемпионом - видео Сегодня, 19:33 1683 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Toby Melville Манчестер Сити стал чемпионом, опередив Ливерпуль на один балл REUTERS/Toby Melville

Манчестер Сити завоевал чемпионский титул английской Премьер-лиги (АПЛ), несмотря на ошибку своего украинского защитника Александра Зинченко в гостевом матче против Брайтона.



Хозяева первыми открыли счет, когда голом отличился Гленн Мюррей после подачи с углового, тогда как украинец не удержал ближнюю стойку.

Гости восстановили равновесие спустя минуту - отличился Серхио Агуэро. Еще до перерыва манкунианцы вышли вперед - Эмерик Лапорт отозвался на навес Рияда Мареза.

Автор результативной передачи в предыдущем взятии ворот записал свое имя на табло на исходе часа игры с лишним благодаря эффектным действиям в чужой штрафной, после чего жирную точку в матче и сезоне поставил Илкай Гюндоган - 4:1.

Видео голов и обзор матча Брайтон - Ман Сити

Главный преследователь Манчестер Сити Ливерпуль в итоге отстал от чемпиона на один балл. В своем заключительном поединке АПЛ мерсисайдцы победили Вулверхэмптон благодаря дублю Садио Мане - 2:0.

Видео голов и обзор матча Ливерпуль - Вулверхэмптон

Третье место занял Челси, которому для этого хватило гостевой ничьей 0:0 с Лестером. Четвертым участником Лиги чемпионов следующего сезона от Англии стал Тоттенхэм, также разыгравший мировую на своем поле против Эвертона - 2:2.

Компанию в главном турнире Старого Света им может составить Арсенал, если победит Челси в финале Лиги Европы (ЛЕ). В противном случае он вместе с Манчестер Юнайтед выступит в ЛЕ.

Также там сыграет либо Уотфорд, если выиграет в финале Кубка Англии у Манчестер Сити, либо седьмой в таблице Вулверхэмптон.

Результаты заключительного, 38 тура АПЛ:

Брайтон энд Хоу — Манчестер Сити 1:4

Голы: Мюррей, 27 — Агуэро, 28, Лапорт, 38, Марез, 63, Гюндоган, 72

Ливерпуль — Вулверхэмптон 2:0

Голы: Мане, 17, 82

Лестер — Челси 0:0



Тоттенхэм — Эвертон 2:2

Голы: Дайер, 3, Эриксен, 75 — Уолкотт, 69, Тосун, 72



Бернли — Арсенал 1:3

Голы: Барнс, 65 — Обамеянг, 52, 63, Нкетия, 90+5

Манчестер Юнайтед — Кардифф 0:2

Голы: Мендес-Лэйнг, 23 (с пенальти), 54



Уотфорд – Вест Хэм 1:4

Голы: Деулофеу, 46 — Нобл, 15, 78 (с пенальти), Лансини, 39, Арнаутович, 71

Кристал Пэлас – Борнмут 5:3

Голы: Батшуайи, 24, 32, Симпсон, 37 (автогол), ван Анхольт, 65, Таунсенд, 80 — Лерма, 45, Айб, 56, Кинг, 73

Фулхэм – Ньюкасл 0:4

Голы: Шелви, 9, Перес, 11, Шер, 61, Рондон, 90

Саутгемптон – Хаддерсфилд 1:1

Голы: Редмонд, 41 — Притчард, 55

Итоговая турнирная таблица

Фото: MyScore.com.ua

Ранее Манчестер Сити переиграл на своем поле Лестер в предпоследнем, 37-м туре английской Премьер-лиги и вернулся на первое место, опережая Ливерпуль на один балл.

НВ

