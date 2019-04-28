Английская Премьер-лига: Манчестер Сити вернул лидерство, Манчестер Юнайтед не смог победить Челси - видео Вчера, 20:53 631 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Phil Noble Манчестер Юнайтед в третий раз не смог выиграть в чемпионате REUTERS/Phil Noble

Состоялись матчи 35 тура английской Премьер-лиги.

В центральном матче тура Манчестер Юнайтед дома не смог победить лондонский Челси. На гол Хуана Маты на 11-й минуте лондонцы ответили на 43-й минуте, когда Маркос Алонсо удачно сыграл на добивании после ошибки вратаря Давида Де Хеа.

Манчестер Юнайтед в третий раз подряд не смог победить в английской Премьер-лиге. За два тура до окончания чемпионата команда Оле-Гуннара Сульшера занимает шестое место в турнирной таблице.

Манчестер Сити благодаря голу Серхио Агуэро победил Бернли 1:0 и вернулся на первое место, обогнав Ливерпуль. Украинский полузащитник "горожан" Александр Зинченко провел на поле весь матч.

Неожиданно проиграли две лондонские команды - Арсенал и Тоттенхэм. "Канониры" потерпели разгром от Лестера 0:3, а "шпоры" впервые проиграла на своем новом стадионе, уступив Вест Хэму 0:1.

Лестер - Арсенал - 3:0

Голы: Тилеманс, 59, Варди, 86, 90+5

Удаление: Мейтленд-Найлс, 36

Бернли - Манчестер Сити - 0:1

Гол: Агуэро, 63

Манчестер Юнайтед - Челси - 1:1

Голы: Мата, 11 - Алонсо, 43

Тоттенхэм - Вест Хэм - 0:1

Гол Антонио, 67

Фулхэм - Кардифф - 1:0

Гол: Бабел, 79

Уотфорд - Вулверхэмптон - 1:2

Голы: Грей, 49 - Хименес, 41, Жота, 77

Кристал Пэлас - Эвертон - 0:0

Саутгемптон - Борнмут - 3:3

Голы: Лонг, 12, Уорд-Проуз, 55, Таргетт, 67 - Гослинг, 20 Уилсон, 32, 86

Брайтон - Ньюкасл - 1:1

Голы: Гросс, 75 - Перес, 18

Турнирная таблица

Ранее в рамках 35 тура английской Премьер-лиги Ливерпуль разгромил Хаддерсфилд 5:0.

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