Английская Премьер-лига: Манчестер Сити обыграл Манчестер Юнайтед и вернулся на первое место
В рамках 35 тура английской Премьер-лиги Манчестер Сити обыграл в дерби Манчестер Юнайтед со счетом 2:0, а Арсенал неожиданно проиграл Вулверхэмптону 1:3.
Манчестер Сити распечатал ворота Манчестер Юнайтед на 54-й минуте. Бернарду Силва точно пробил из-под защитника в ближний угол. Через 12 минут "горожане" удвоили преимущество. Лерой Сане решил мощно пробить в ближний угол и не прогадал - Де Хеа не смог парировать удар немецкого полузащитника.
Украинский полузащитник Манчестер Сити Александр Зинченко сыграл на поле весь матч.
Манчестер Сити набрал 89 очков и вернулся на первое место турнирной таблицы, опережая Ливерпуль на одно очко.
В еще одном матче дня Арсенал сенсационно проиграл Вулверхэмптону 1:3. При этом, лондонцы только в конце матча сумели отквитать один мяч, избежав разгрома.
Накануне Тоттенхэм обыграл Саутгемптон 1:0 и закрепился на третьем месте, а Уотфорд сыграл вничью 1:1 с Саутгемптоном.
Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити - 0:2
Голы: Б.Силва, 54, Сане, 66
Обзор первого тайма
Обзор второго тайма
Вулверхэмптон - Арсенал - 3:1
Голы: Невиш, 28, Догерти, 37, Диогу, 45+2 - Сократис, 80
Обзор матча
Уотфорд - Саутгемптон - 1:1
Голы: Грей, 90 - Лонг, 1
Тоттенхэм - Брайтон - 1:0
Гол: Эриксен, 88
Турнирная таблица
В предыдущем туре английской Премьер-лиги Манчестер Сити победил Тоттенхэм 1:0, взяв реванш за вылет от "шпор" в Лиге чемпионов.
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