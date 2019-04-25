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Английская Премьер-лига: Манчестер Сити обыграл Манчестер Юнайтед и вернулся на первое место

Сегодня, 00:34
80
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Английская Премьер-лига: Манчестер Сити обыграл Манчестер Юнайтед и вернулся на первое место - фото

REUTERS/Carl Recine

Манчестер Сити опережает Ливерпуль на одно очко

В рамках 35 тура английской Премьер-лиги Манчестер Сити обыграл в дерби Манчестер Юнайтед со счетом 2:0, а Арсенал неожиданно проиграл Вулверхэмптону 1:3.

Манчестер Сити распечатал ворота Манчестер Юнайтед на 54-й минуте. Бернарду Силва точно пробил из-под защитника в ближний угол. Через 12 минут "горожане" удвоили преимущество. Лерой Сане решил мощно пробить в ближний угол и не прогадал - Де Хеа не смог парировать удар немецкого полузащитника.

Украинский полузащитник Манчестер Сити Александр Зинченко сыграл на поле весь матч.

Манчестер Сити набрал 89 очков и вернулся на первое место турнирной таблицы, опережая Ливерпуль на одно очко.

В еще одном матче дня Арсенал сенсационно проиграл Вулверхэмптону 1:3. При этом, лондонцы только в конце матча сумели отквитать один мяч, избежав разгрома.

Накануне Тоттенхэм обыграл Саутгемптон 1:0 и закрепился на третьем месте, а Уотфорд сыграл вничью 1:1 с Саутгемптоном.

Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити - 0:2
Голы: Б.Силва, 54, Сане, 66

Обзор первого тайма

Обзор второго тайма

Вулверхэмптон - Арсенал - 3:1
Голы: Невиш, 28, Догерти, 37, Диогу, 45+2 - Сократис, 80

Обзор матча

Уотфорд - Саутгемптон - 1:1 
Голы: Грей, 90 - Лонг, 1

Тоттенхэм - Брайтон - 1:0 
Гол: Эриксен, 88

Турнирная таблица

Фото: Myscore.com.ua

В предыдущем туре английской Премьер-лиги Манчестер Сити победил Тоттенхэм 1:0, взяв реванш за вылет от "шпор" в Лиге чемпионов.

НВ

Теги:   Тоттенхэм Арсенал (Лондон) Манчестер Юнайтед Манчестер Сити Английская Премьер-лига

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