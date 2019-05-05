Английская Премьер-лига: Ливерпуль вырвал победу у Ньюкасла и вернулся на первое место - видео Сегодня, 00:07 167 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Scott Heppell Ливерпуль обошел Манчестер Сити, у которого матч в запасе REUTERS/Scott Heppell

Состоялись пять матчей 37 тура английской Премьер-лиги.

Претендент на золотые награды английской Премьер-лиги Ливерпуль только в конце матча сумел вырвать победу у Ньюкасла со счетом 3:2 и сохранил шанс на чемпионство.

Мерсисайдцы дважды по ходу матча выходили вперед, но Ньюкасл каждый раз отыгрывался. На 86-й минуте спасителем команды Юргена Клоппа стал Дивок Ориги, который забил победный мяч, замкнув головой навес со штрафного в исполнении Джердана Шакири.

Ливерпуль снова опередил Манчестер Сити на два очка и вышел на первое место, однако "горожане" свой матч 37 тура сыграют в понедельник, 6 мая, против Лестера.

Тоттенхэм проиграл Борнмуту 0:1 и рискует уступить Челси третье место. Для этого "синим" нужно победить Вотфорд.

Борнмут - Тоттенхэм - 1:0

Голы: Аке, 90+1

Вест Хэм - Саутгемптон - 3:0

Голы: Арнаутович, 16, 69, Фредерикс, 73

Вулверхэмптон - Фулхэм - 1:0

Голы: Дендонкер, 76

Кардифф - Кристал Пэлас - 2:3

Голы: Келли, 31 (авт), Рид, 90+1 - Заха, 28, Батшуаи, 39, Таунсенд, 70

Ньюкасл - Ливерпуль - 2:3

Голы: Атсу, 20, Рондон, 54 - ван Дейк, 13, Салах, 28, Ориги, 86

Турнирная таблица

Фото: Myscore.com.ua

Посреди недели Ливерпуль проиграл Барселоне 0:3 в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.

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