Английская Премьер-лига: Ливерпуль вернулся на вершину, МЮ и Арсенал потерпели поражения - видео Вчера, 21:34 336 Цей матеріал також доступний українською Reuters/Carl Recine Ливерпуль победил Кардифф на выезде Reuters/Carl Recine

В английской Премьер-лиге состоялись еще три матча.



Ливерпуль победил на выезде Кардиффи Сити с результатом 2:0 и вернулся в лидеры, опережая Манчестер Сити на два очка при игре в запасе у конкурента.

Мерсисайдцы не смогли пробить соперника в первом тайме, а после перерыва голами отличились Жоржиньо Вейналдум и Джеймс Милнер с пенальти.

Видео голов и обзор матча Кардифф - Ливерпуль

В центральном поединке дня Эвертон разгромил на своем поле МЮ со счетом 4:0 после мячей Ришарлисона, Гилфи Сигурдссона, Лука Диня и Тео Уолкотта.

Видео голов и обзор матча Эвертон - МЮ

Конкурент Юнайтед Арсенал не сумел воспользоваться его неудачей и уступил дома 2:3 Кристал Пэлас, который по ходу матча выигрывал со счетом 3:1.

Видео голов и обзор матча Арсенал - Кристал Пэлас

Результаты матчей:

Кардифф — Ливерпуль 0:2

Голы: Вейналдум, 57, Милнер, 81 (с пенальти)

Эвертон — Манчестер Юнайтед 4:0

Голы: Ришарлисон, 13, Сигурдссон, 28, Динь, 56, Уолкотт, 64

Арсенал — Кристал Пэлас 2:3

Голы: Озил, 47, Обамеянг, 77 — Бентеке, 17, Заа, 61, Макартур, 69

Турнирная таблица

Фото: MyScore.com.ua

Накануне Манчестер Сити с украинским защитником Александром Зинченко вышел в лидеры английской Премьер-лиги после победы над Тоттенхэмом со счетом 1:0.

НВ

