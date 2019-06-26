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Клуб УПЛ объявил о подписании украинского полузащитника из Бельгии

Сегодня, 16:16
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ФК Александрия

По информации медиа, Лучкевич обошелся Александрии в 250 тысяч евро

Бронзовый призер украинской Премьер-лиги (УПЛ) Александрия объявила о подписании арендованного полузащитника бельгийского Стандарда Валерия Лучкевича.

Как сообщает официальный сайт клуба из Кировоградской области, теперь 23-летний футболист — полноценный игрок команды.

Портал Александрии отмечает, что стороны провели успешные переговоры по поводу оформления трансфера на постоянной основе.

Детали перехода не разглашаются. По информации Tribuna.com, Стандард получит за Лучкевича 250 тысяч евро, а также 50 процентов с его перепродажи.

Наставник бронзового призера Премьер-лиги Владимир Шаран в комментарии официальному сайту клуба заявлял, что футболист заключит двухлетний контракт.

30 января 2017-го года Лучкевич перешел из Днепра в Стандард. Отец игрока Игорь заявлял, что переезд исполнителя в бельгийскую команду станет для сына трамплином в более сильный чемпионат.

Теги:   Трансферы Премьер-лига Украины ФК Александрия Футбол

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