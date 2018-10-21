Александрия закрепилась на третьем месте, Черноморец проиграл шестой матч подряд. Результаты чемпионата Украины - видео

В воскресенье, 21 октября, тремя матчами завершился 12-й тур чемпионата Украины по футболу.
ФК Львов нанес первое поражение Арсеналу-Киев после того, как киевскую команду возглавил Вячеслав Грозный. Единственный гол в этом матче в первом тайме на свой счет записал Бруно Дуарте.
Арсенал продолжает занимать последнее место в турнирной таблице, Львов поднялся на восьмую позицию.
ФК Львов — Арсенал-Киев 1:0
Гол: Бруно, 37.
ФК Львов: Сарнавский — Адамюк, Мартан, Парамонов, Путраш — Джонатан, Сабино — Тейлор (Приймак, 90+1), Сезар (Каленчук, 55), Западня (Голиков, 84) — Бруно.
Арсенал-Киев: Ситало — Насонов, Дубинчак, Сагуткин, Майданевич — Домбровский, Вакулко — Баланюк (Зозуля, 90), Фещук (Ермаченко, 61), Лола — Акулинин.
Предупреждения: Бруно — Сагуткин, Дубинчак, Лола, Вакулко, Ситало.
Удаления: Бруно, 63 (повторное предупреждение) — Лола, 74 (повторное предупреждение).
Обзор матча
Черноморец потерпел уже шестое поражение кряду. В отчетном туре одесситы на выезде уступили Олимпику из-за гола Максима Дегтярева на 70-й минуте.
Благодаря этому успеху Олимпик поднялся в топ-6, Черноморец идет предпоследним.
Олимпик - Черноморец 1:0
Гол: Дегтярев, 70
Олимпик: Махновский — Ксенз, Кравченко, Снурницын, Зубейко — Гай, Политыло (Кравчук, 84) — Билоног (Е. Пасич, 63), Тейшейра (Кольцов, 46), Балашов — Дегтярев
Черноморец: Литовченко — Рыжук, Грачев, Мищенко, Трубочкин (Штогрин, 88) — Смирнов (Карноза, 76), Бабенко — Татарков, Мусолитин, Чорний — Коваль
Предупреждения: Балашов, Ксенз, Снурницын, Кравчук — Чорний, Трубочкин
Обзор матча
В заключительном матче тура Александрия одержала третью победу кряду, обыграв на своем поле Карпаты со счетом 2:1. Команда Владимира Шарана забила два мяча еще перед перерывом, львовяне во втором тайме нашли силы только для одного гола.
Победа над Карпатами позволила Александрии укрепиться на третьем месте в турнирной таблице.
Александрия — Карпаты 2:1
Голы: Шастал, 11 Ковалец, 41 — Гуцуляк, 54
Александрия: Панькив — Пашаев, Бондаренко, Шендрик, Микицей — Банада, Гречишкин (Довгий, 71) — Запорожан, Полярус (Цуриков, 57), Ковалец (Пономарь, 81) — Шастал.
Карпаты: Шевченко — Федецкий, Мирошниченко, Мехремич (Мендес, 88), Бородай — Гуцуляк, Эрбес (Ди Франко, 75) — Мякушко, Клец, Карраскаль (Понде, 79) — Варгас.
Предупреждения: Запорожан, Шендрик — Карраскаль, Бородай, Гуцуляк, Федецкий, Ди Франко.
Обзор матча
Напомним, донецкий Шахтер со счетом 1:0 обыграл черниговскую Десну в стартовом матче 12-го тура чемпионата Украины по футболу благодаря голу Майкона на последних минутах.
В субботу киевское Динамо с аналогичным счетом на выезде одолело полтавскую Ворсклу.
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