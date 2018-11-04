Александрия продлила беспроигрышную серию, Заря вернулась в первую шестерку. Результаты чемпионата Украины - видео

В воскресенье, 4 ноября, тремя матчами завершился 14-й тур чемпионата Украины по футболу.
Третья команда таблицы на данный момент - Александрия - сыграла вничью с Десной в домашнем матче. Александрийцы были очень близки к победе после гола Запорожана на 53-й минуте с пенальти, но пропустили за две минуты до конца основного времени от своего бывшего игрока - защитника Гитченко.
Александрия не проигрывает на протяжении уже пяти матчей кряду в чемпионате Украины и продолжает занимать третье место в турнирной таблице.
Александрия — Десна 1:1
Голы: Запорожан, 53 (с пенальти) — Гитченко, 87
Александрия: Панькив — Микицей, Бондаренко, Шендрик, Цуриков — Банада, Запорожан (Довгий, 75), Ковалец (Гречишкин, 80) — Полярус, Пономарь, Шастал (Протасов, 56)
Десна: Паст — Д. Фаворов, Имереков, Гитченко, Слинкин — Коберидзе (Безбородько, 65), Огиря — Волков (Старенький, 79), А. Фаворов, Картушов — Филиппов (Хлебас, 46)
Предупреждения: Банада, Запорожан, Шендрик, Пономарь, Довгий — Коберидзе, А. Фаворов
На расстояние трех очков к Александрии приблизилась Ворскла, которая в отчетном туре в номинально гостевом матче в Полтаве разобралась с ФК Львов - 2:0. Оба мяча в этом матче команда Василия Сачко забила в первом тайме. На 19-й минуте счет открыл Ребенок, а спустя 20 оборотов секундной стрелки Якубу забил первый мяч в составе Ворсклы и установил окончательный счет в матче.
Для Ворсклы эта победа стала второй подряд в рамках чемпионата Украины и четвертой подряд с учетов всех турниров.
Львов — Ворскла 0:2
Голы: Ребенок, 19, Якубу, 38.
Львов: Бандура — Адамюк, Мартан, Парамонов, Голиков — Приймак, Джонатан — Западня (Борзенко, 74), Араужо (Сезар, 90+3) — Петров (Янчак, 46), Бруно.
Ворскла: Шуст — Пердута, Чеснаков, Чижов, Якубу (Карека, 61) — Скляр, Шарпар — Сапай, Кулач (Сергийчук, 85), Ребенок (Сакив, 90+4) — Коломоец.
Предупреждения: Карека, Чеснаков — Бруно, Джонатан, Араужо.
В заключительном матче игрового дня Заря при пустых трибунах разгромила в Одессе Черноморец со счетом 3:0. Эта победа позволила команде Юрия Вернидуба вернуться в первую шестерку турнирной таблицы чемпионата Украины.
Черноморец — Заря 0:3
Голы: Тымчик, 27, Майборода, 66, Караваев, 72.
Черноморец: Литовченко — Остапенко, Мищенко, Романюк, Трубочкин — Смирнов, Мусолитин (Диденко, 75) — Татарков (Мутерс, 65), Бабенко, Чорний (Семенив, 84) — Коваль.
Заря: Фелипе — Гордиенко (Леднев, 68), Вернидуб, Сваток, Михайличенко — Силас (Кочергин, 80), Харатин — Караваев, Майборода (Кабаев, 76), Тымчик — Громов.
Предупреждения: Остапенко
Напомним, накануне донецкий Шахтер обыграл киевское Динамо в матче 14-го тура чемпионата Украины по футболу со счетом 2:1.
Львовские Карпаты в этот же игровой день одержали вторую победу подряд в матче Премьер-лиги, на выезде обыграв Олимпик.
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