Александрия продлила беспроигрышную серию, Заря вернулась в первую шестерку. Результаты чемпионата Украины - видео

В воскресенье, 4 ноября, тремя матчами завершился 14-й тур чемпионата Украины по футболу.

Третья команда таблицы на данный момент - Александрия - сыграла вничью с Десной в домашнем матче. Александрийцы были очень близки к победе после гола Запорожана на 53-й минуте с пенальти, но пропустили за две минуты до конца основного времени от своего бывшего игрока - защитника Гитченко.

Александрия не проигрывает на протяжении уже пяти матчей кряду в чемпионате Украины и продолжает занимать третье место в турнирной таблице.

Александрия — Десна 1:1

Голы: Запорожан, 53 (с пенальти) — Гитченко, 87

Александрия: Панькив — Микицей, Бондаренко, Шендрик, Цуриков — Банада, Запорожан (Довгий, 75), Ковалец (Гречишкин, 80) — Полярус, Пономарь, Шастал (Протасов, 56)

Десна: Паст — Д. Фаворов, Имереков, Гитченко, Слинкин — Коберидзе (Безбородько, 65), Огиря — Волков (Старенький, 79), А. Фаворов, Картушов — Филиппов (Хлебас, 46)

Предупреждения: Банада, Запорожан, Шендрик, Пономарь, Довгий — Коберидзе, А. Фаворов

На расстояние трех очков к Александрии приблизилась Ворскла, которая в отчетном туре в номинально гостевом матче в Полтаве разобралась с ФК Львов - 2:0. Оба мяча в этом матче команда Василия Сачко забила в первом тайме. На 19-й минуте счет открыл Ребенок, а спустя 20 оборотов секундной стрелки Якубу забил первый мяч в составе Ворсклы и установил окончательный счет в матче.

Для Ворсклы эта победа стала второй подряд в рамках чемпионата Украины и четвертой подряд с учетов всех турниров.

Львов — Ворскла 0:2

Голы: Ребенок, 19, Якубу, 38.

Львов: Бандура — Адамюк, Мартан, Парамонов, Голиков — Приймак, Джонатан — Западня (Борзенко, 74), Араужо (Сезар, 90+3) — Петров (Янчак, 46), Бруно.

Ворскла: Шуст — Пердута, Чеснаков, Чижов, Якубу (Карека, 61) — Скляр, Шарпар — Сапай, Кулач (Сергийчук, 85), Ребенок (Сакив, 90+4) — Коломоец.

Предупреждения: Карека, Чеснаков — Бруно, Джонатан, Араужо.

В заключительном матче игрового дня Заря при пустых трибунах разгромила в Одессе Черноморец со счетом 3:0. Эта победа позволила команде Юрия Вернидуба вернуться в первую шестерку турнирной таблицы чемпионата Украины.

Черноморец — Заря 0:3

Голы: Тымчик, 27, Майборода, 66, Караваев, 72.

Черноморец: Литовченко — Остапенко, Мищенко, Романюк, Трубочкин — Смирнов, Мусолитин (Диденко, 75) — Татарков (Мутерс, 65), Бабенко, Чорний (Семенив, 84) — Коваль.

Заря: Фелипе — Гордиенко (Леднев, 68), Вернидуб, Сваток, Михайличенко — Силас (Кочергин, 80), Харатин — Караваев, Майборода (Кабаев, 76), Тымчик — Громов.

Предупреждения: Остапенко

Напомним, накануне донецкий Шахтер обыграл киевское Динамо в матче 14-го тура чемпионата Украины по футболу со счетом 2:1.

Львовские Карпаты в этот же игровой день одержали вторую победу подряд в матче Премьер-лиги, на выезде обыграв Олимпик.

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