Александрия после победы в матче чемпионата Украины вплотную приблизилась к Динамо - видео

Александрия на выезде победила Олимпик со счетом 3:2 в матче 10 тура украинской Премьер-лиги.

Уже к 29-й минуте матча зрители увидели три гола. Сначала Кольцов после розыгрыша штрафного отправил мяч в дальнюю девятку ворот и вывел Олимпик вперед, а уже на 25-й минуте нападающий Александрии Шастал воспользовался недоразумением в защите донецкой команды и оказался перед пустыми воротами - игроку оставалось попасть в цель.

Через 4 минуты Олимпик снова огорчил гостей. Во время атаки дончан защитники Александрии выбили мяч, но на подборе оказался Политыло, который красивым ударом поразил угол ворот.

Во втором тайме Олимпик имел несколько прекрасных возможностей удвоить преимущество, зато дважды пропустил в свои ворота. На 73-й минуте Банада головой отправил мяч в ворота после розыгрыша углового, а за минуту до конца основного времени Александрия заработала право на пенальти, который удачно реализовал Грицук.

Побед позволила Александрии набрать 19 очков и вплотную приблизиться к киевскому Динамо, у которого 20 пунктов.

Олимпик - Александрия - 2:3

Голы: Кольцов, 11 Политыло, 29 - Шастал, 25 Банада, 73, Грицук, 88 (с пенальти)

Олимпик: Махновский - Зубейко, Кравченко, Снурницин, Е. Пасич - Кольцов (Цимбалюк, 85), Политыло (Сондей, 89) - Ксенз (Г. Пасич, 74), Тейшейра, Балашов - Дегтярев

Александрия: Панькив - Пашаев, Бондаренко, Шендрик, Стецькив (Микицей, 78) - Банада, Запорожан (Грицук, 59), Ковалец - Задерака, Полярус (Ситало, 53), Шастал

Предупреждение: Зубейко, Снурницин - Стецькив, Шастал, Бондаренко

Обзор матча

Таблица сайта УПЛ

В первом матче 10 тура чемпионата Украины Шахтер разгромил на выезде львовские Карпаты со счетом 6:1.

НВ