Александрия победила впервые за четыре матча, Черноморец удержал ничью. Результаты матчей чемпионата Украины

В субботу, 24 февраля, состоялись два матча 21-го тура чемпионата Украины по футболу.

Александрия победила впервые за четыре матча. В домашнем матче против Мариуполя команда Владимира Шарана забила единственный гол под конец встречи - Глеб Бухал оказался самым расторопным в чужой штрафной.

Несмотря на победу, Александрия продолжает идти восьмой в турнирной таблицы и не имеет шансов на попадание в верхнюю шестерку по итогам первой части сезона.

Александрия — Мариуполь 1:0

Гол: Бухал, 87.

Александрия: Панькив — Пашаев, Гитченко, Бухал, Бацула — Банада, Довгий — Протасов (Пономарь, 70), Полярус (Старенький, 80), Цуриков (Бабогло, 90+3) — Ситало.

Мариуполь: Худжамов — Кирюханцев, Белый, Яворский (Неплях, 46), Демири — Мишнев (Диденко, 87), Дедечко — Чурко, Тотовицкий, Болбат (Пихаленок, 82) — Борячук.

Предупреждения: Бухал, Цуриков — Дедечко, Чурко.

В другом матче игрового дня Черноморец и Карпаты не смогли выявить победителя, сыграв в нулевую ничью. С 28-й минуты встречи одесситы играли в меньшинстве из-за удаления Кирилла Ковальца, но одно турнирное очко смогли уберечь.

Обе команды также точно завершат первую часть сезона в нижней шестерке турнирной таблицы.

Черноморец — Карпаты 0:0

Черноморец: Новак — Зубейко, Жунич, Ваг (Смирнов, 47), Татарков — Ковалец, Бамба — Чорний, Гути (Бобко, 46), Третьяков — Сильвио (Семенив, 75)

Карпаты: Пидкивка — Мирошниченко, Лобай, Сандохадзе, Гуцуляк (Кортес, 71) — Вербный (Клец, 61), Карраскаль — Швед, Ди Франко, Мякушко (Бедоя, 83) — Акулинин

Предупреждения: Татарков, Ваг, Новак — Ди Франко, Вербный, Сандохадзе, Карраскаль, Клец

Удаление: Ковалец, 29 (прямая красная карточка)

Турнирное положение

Таблица официального сайта УЕФА

Напомним, посреди недели Карпаты доигрывали матч 18-го тура Премьер-лиги против Олимпика и одержали победу со счетом 2:1.

НВ