Аласания прокомментировал переговоры по перепродаже прав на ЧМ-2018 украинским телеканалам

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По словам Аласании, переговоры проходят долго и сложно
Фото: Зураб Аласания/Facebook

По словам Аласании, переговоры проходят долго и сложно

Глава правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания заявил о том, что компания обсуждает продажу сублицензий на трансляцию матчей чемпионата мира-2018, который летом пройдет в РФ, с несколькими украинскими телеканалами.

В комментарии RNS функционер добавил, что речь идет о перепродаже прав на показ турнира по телевидению и в интернете. По его словам, переговоры проходят долго и сложно, поскольку речь идет о миллионах евро.

"Когда мы год назад объявили о нежелании показывать ЧМ-2018, то еще тогда получили несколько предложений", - отметил Аласания.

Сообщалось, что телеканал Интер близок к заключению соглашения с Национальной общественной телерадиокомпанией Украины о приобретении сублицензии на трансляцию матчей чемпионата мира-2018, который летом пройдет в РФ

Также появилась информация, что НОТУ обсуждает продажу сублицензии на показ турнира с двумя коммерческими вещателями, поскольку не собирается транслировать турнир из-за возможной демонстраций элементов пропаганды и угрозу информационной безопасности Украины.

В свою очередь, Аласания заявил о том, что не может разглашать имя одного из вещателей, с кем ведутся переговоры. Имя другого - телеканал Украина, но руководящая им Медиа Группа Украина также решила отказаться от трансляции ЧМ-2018 и подала в суд на НОТУ из-за отказа аннулировать предварительную договоренность о показе чемпионата.

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