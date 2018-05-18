Ахметов рассказал о будущем противостояния Шахтера и Динамо

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Ринат Ахметов уверен в дальнейшей гегемонии Шахтера в украинском футболе

Ринат Ахметов уверен в дальнейшей гегемонии Шахтера в украинском футболе

Президент Шахтера Ринат Ахметов считает, что его клуб и в будущем будет доминировать в противостоянии против киевского Динамо.

В интервью каналу Футбол 1 Ахметов сообщил, что, несмотря на досрочное завоевание чемпионского титула, Шахтер отдаст все силы для победы над Динамо в последнем, 32-м туре чемпионата Украины, и имеет больше шансов на успех в дальнейших противостояниях с киевлянами.

"Я думаю, это вам судить – журналистам, экспертам, болельщикам – чья команда сильней по качеству игры. Что касается моего мнения, то я могу сказать, что Шахтер – сильней. Шахтер выиграл чемпионат и Кубок. Шахтер демонстрирует яркую, красивую и содержательную игру и заслуживает уважения в глазах болельщиков", - сказал президент "Горняков".

Также Ахметов прокомментировал тот факт, что Шахтер впервые в истории сумел обойти Динамо по количеству выигранных Кубков Украины (12 против 11).

"Я не могу сказать, что я расстроен по этому поводу. Я хочу сказать, что это хорошо, и мы будем обходить Динамо дальше", - добавил Ахметов.

Накануне главный тренер Шахтера Паулу Фонсека подписал новый контракт с клубом, рассчитанный на два года.

На прошлых выходных донецкий Шахтер досрочно стал чемпионом Украины. Этот чемпионский титул стал для "Горняков" 11-м в истории.

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