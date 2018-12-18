Айнтрахт назвал наиболее вероятное место для матча против Шахтера в Украине Сегодня, 14:10 174 Цей матеріал також доступний українською Предыдущий домашний матч еврокубков против Лиона Шахтер играл в Киеве Фото: ФК Шахтер

Член правления Айнтрахта Аксель Хелльманн заявил о том, что украинский поединок 1/16 финала Лиги Европы против Шахтера, скорее всего, состоится в Харькове, где пока что действует военное положение.

В комментарии официальному сайту немецкого клуба функционер отметил, что франкфуртцы с нетерпением ожидают матча против "по-настоящему сильного соперника".

"Нужно дождаться, чтобы понять, где мы сыграем. Харькове - наиболее вероятный вариант", - добавил Хелльманн.

Поединок заключительного, шестого тура группового раунда Лиги чемпионов Шахтер (Украина) - Лион (Франция), который состоялся 12 декабря, было решено провести в Киеве на НСК Олимпийский из-за введения военного положения в том числе в Харькове, где ранее проводили домашние матчи еврокубков "Горняки".

Напомним, утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В частности, пограничный корабль РФ осуществил таран рейдового буксира и обстрел судов. В итоге все три корабля были захвачены Россией. В то же время Москва возлагает вину за инцидент на украинскую сторону, обвиняя корабли ВМС Украины "в незаконном пересечении границы".

В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков. По данным нардепа Борислава Березы, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Из-за действий РФ в Украине Верховная Рада проголосовала за введение военного положения в приграничных с РФ областях.