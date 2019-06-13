Ахметов рассказал, сколько Шахтер заработал на уходе Фонсеки
Президент Шахтера Ринат Ахметов заявил о том, что клуб получил от Ромы компенсацию в 1,5 миллиона евро за досрочное расторжение контракта с наставником Паулу Фонсекой.
В интервью телеканалу Футбол ½ функционер отметил, что «Горняки» всегда зарабатывают, тогда как в контракте тренера был пункт в 5 млн евро за досрочный разрыв соглашения.
«Но Рома была не готова платить пять миллионов евро. По-моему, договорились на 1,5 миллиона евро», — добавил Ахметов.
По словам президента Шахтера, компенсация от итальянской стороны — это не главный заработок клуба, ведь главное, что его выбор уважают.
Накануне Шахтер объявил об уходе Фонсеки. Португалец проработал в клубе три сезона.
Его преемником у руля донецкой команды стал соотечественник Луиш Каштру.