Элла Либанова
Назад из Польши. Вернутся ли украинцы?
Грег Сателл
Мы все ошибаемся. Что нужно знать о будущем?
Кристина Бердинских
Что не так с главным разведчиком Зеленского
Борис Херсонский
Филарет ушел в раскол
Спецтема: Битва за ПриватБанк: Коломойский против Украины Выборы в Раду

Ахметов рассказал, сколько Шахтер заработал на уходе Фонсеки

Сегодня, 16:04
Цей матеріал також доступний українською
Ахметов рассказал, сколько Шахтер заработал на уходе Фонсеки - фото

ФК Шахтер

По словам Ахметова, Рома не была готова заплатить 5 млн евро за Фонсеку

Президент Шахтера Ринат Ахметов заявил о том, что клуб получил от Ромы компенсацию в 1,5 миллиона евро за досрочное расторжение контракта с наставником Паулу Фонсекой.

В интервью телеканалу Футбол ½ функционер отметил, что «Горняки» всегда зарабатывают, тогда как в контракте тренера был пункт в 5 млн евро за досрочный разрыв соглашения.

Читайте также:
 Фонсека хотел бы забрать с собой в Рому трех-четырех игроков Шахтера

«Но Рома была не готова платить пять миллионов евро. По-моему, договорились на 1,5 миллиона евро», — добавил Ахметов.

По словам президента Шахтера, компенсация от итальянской стороны — это не главный заработок клуба, ведь главное, что его выбор уважают.

Читайте также:
 Могли пригласить еще год назад. Ахметов пояснил выбор наставника Шахтера

Накануне Шахтер объявил об уходе Фонсеки. Португалец проработал в клубе три сезона.

Его преемником у руля донецкой команды стал соотечественник Луиш Каштру.

Теги:   ФК Рома Ринат Ахметов Паулу Фонсека ФК Шахтер Футбол

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте новый номер журнала НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

ТОП 3

Футбол

Вчера, 03:12

img
Наставник юношеской сборной Украины прокомментировал выход в финал чемпионата мира
3738
Футбол

Вчера, 19:02

img
Могли пригласить еще год назад. Ахметов пояснил выбор наставника Шахтера
3391
Футбол

Вчера, 01:25

img
Определился соперник молодежной сборной Украины в финале чемпионата мира
2594

Главное

События

Сегодня, 20:47

img
Известный композитор Ивасюк не мог совершить самоубийство — экспертиза
Футбол

Вчера, 22:54

img
Минус еще 50 млн евро. Реал объявил о приобретении третьего новичка этим летом
События

Сегодня, 11:45

img
Хищения 40 млн. Дело «стены» на границе с РФ направили в суд