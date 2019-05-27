Ахметов рассказал, при каком условии готов отпустить наставника Шахтера Сегодня, 14:15 673 Цей матеріал також доступний українською ФК Шахтер Ахметов ожидает от Фонсеки титулов и яркой игры Шахтера ФК Шахтер

Президент Шахтера Ринат Ахметов заявил о том, что если наставником команды Паулу Фонсекой заинтересуется европейский топ-клуб, он готов его отпустить.



В интервью телеканалу Футбол ½ владелец «горняков» отметил, что португалец — молодой, амбициозный, а также квалифицированный тренер, и если бы им интересовались лучшие клубы Европы и мира — это хорошо как для специалиста, так и для чемпиона Украины.

«Когда я начал отпускать игроков, то в этой ситуации мы выиграли намного больше. Этот опыт — это очень здорово. Это же касается и тренерского штаба», — считает Ахметов.

Президент Шахтера добавил, что после назначения Фонсеки в 2016-м году донецкая команда выиграла три чемпионских титула, три кубка страны и Суперкубок Украины, что заслуживает огромных аплодисментов.

«Главные [ожидания от него] - это титулы и яркая, красивая игра. Я не верю в титулы без красивой игры», — резюмировал Ахметов.

Сообщалось, что Фонсека — один из фаворитов на пост наставника итальянской Ромы.