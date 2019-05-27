Ахметов прокомментировал вопрос строительства нового стадиона для Шахтера Вчера, 22:16 1582 Цей матеріал також доступний українською ФК Шахтер Ахметов хотел бы возвращения Шахтера на Донбасс Арену ФК Шахтер

Президент Шахтера Ринат Ахметов не собирается строить новый стадион после вынужденного в 2014-м году отъезда из оккупированного Донецка, где базируется клуб.



В интервью телеканалу Футбол ½ собственник «Горняков» заявил, что ни в коем случае об этом не думает, поскольку у команды есть стадион Донбасс Арена, и в клубе живут мечтой туда вернуться.

По словам функционера, он очень сильно скучает за футболом в Донецке, куда он не может вернуться уже шестой год после того, как «начались все трагические события».

«Я бы хотел, чтобы мы на стадионе оказались с нашими болельщиками. Чтобы мы вместе смотрели, гордились, радовались, плакали от игры нашей команды», — отметил Ахметов.

Также президент Шахтера признался, что если наставником команды Паулу Фонсекой заинтересуется европейский топ-клуб, он готов его отпустить.

Сообщалось, что главный тренер донецкой команды — один из фаворитов на пост наставника итальянской Ромы.

