Агенты двоих игроков Шахтера предлагают их российским клубам - журналист

Агенты полузащитника и нападающего Шахтера Бернарда и Факундро Феррейры соответственно предлагают российским клубам осуществить их трансфер, сообщает российский журналист Нобель Арустамян.
По его информации, представители бразильского и аргентинского футболистов рассчитывают, что те смогут потянуть зарплаты исполнителей, чьи контракты с чемпионом Украины заканчиваются летом 2018 года.
"Наверное, они думают, что в России до сих пор очень "жирные" времена, когда клубы местной Премьер-лиги могут подписывать футболистов Шахтера", - добавил Арустамян, вспоминая дорогостоящий переход экс-полузащитника "Горняков" Виллиана в дагестанский Анжи в 2013 году.
На днях Бернард сообщил, что пока не знает, где продолжит карьеру, но точно уйдет из донецкого клуба. Сообщалось, что полузащитник склоняется к переходу в Севилью, которая стала четвертьфиналистом Лиги чемпионов этого сезона.
Перед этим появилась информация, что Факундо Феррейра заинтересовал итальянский Интер.
СМИ писали, что итальянская Сампдория также положила глаз на ключевого форварда Шахтера.
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