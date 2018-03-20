Агенты двоих игроков Шахтера предлагают их российским клубам - журналист

Факундо Феррейра, скорее всего, покинет Шахтер летом 2018 года

Агенты полузащитника и нападающего Шахтера Бернарда и Факундро Феррейры соответственно предлагают российским клубам осуществить их трансфер, сообщает российский журналист Нобель Арустамян.

По его информации, представители бразильского и аргентинского футболистов рассчитывают, что те смогут потянуть зарплаты исполнителей, чьи контракты с чемпионом Украины заканчиваются летом 2018 года.

"Наверное, они думают, что в России до сих пор очень "жирные" времена, когда клубы местной Премьер-лиги могут подписывать футболистов Шахтера", - добавил Арустамян, вспоминая дорогостоящий переход экс-полузащитника "Горняков" Виллиана в дагестанский Анжи в 2013 году.

На днях Бернард сообщил, что пока не знает, где продолжит карьеру, но точно уйдет из донецкого клуба. Сообщалось, что полузащитник склоняется к переходу в Севилью, которая стала четвертьфиналистом Лиги чемпионов этого сезона.

Перед этим появилась информация, что Факундо Феррейра заинтересовал итальянский Интер.

СМИ писали, что итальянская Сампдория также положила глаз на ключевого форварда Шахтера.