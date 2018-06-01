Агент вратаря сборной Украины отреагировал на слухи о его трансфере в зарубежный гранд

Отец и представитель вратаря Зари Андрея Лунина Алексей отреагировал на слухи в прессе по поводу перехода футболиста в один из европейских топ-клубов.

Как сообщил менеджер в интервью Sport Arena, первоначальным для него являются переговоры между клубами. Только в случае достижения договоренности он возьмется за переговоры по личному контракту.

"Как только нам из Зари сообщат, мы с клубом-покупателем, если он будет интересен и нам, сразу начнем переговоры", - сказал Алексей Лунин.

По его словам, пока что в прямые переговоры по трансферу он вступал только с одним клубом, и это не Наполи, о котором активно говорят СМИ. В то же время, Андрей Лунин готов отработать год контракта с Зарей.

"У нас контракт с Зарей до следующего лета. Если Заря ни с кем не договорится или по каким-то причинам решит оставить Андрея у себя до окончания соглашения, то мы готовы работать с клубом еще год, и условия контракта нами будут выполняться полностью" - резюмировал агент.

Накануне появилась информация, что Наполи готовится сделать предложение Заре по поводу приобретения голкипера сборной Украины Андрея Лунина.

Ранее сообщалось, что голкипер Зари и сборной Украины близок к переходу в Наполи.

Перед этим медиа писали, что миланский Интер стал фаворитом на подписание Лунина. Недавно журналист телеканалов Футбол 1/2 Игорь Бурбас сообщил об отказе Зари продавать Интеру вратаря за 5 млн евро.

В прессе появлялась информация, что Заря попросила Интер поторопиться и завершить трансфер Лунина в ближайшее время. Позже СМИ узнали, что Интер рассматривает возможность использования голкипера Зари и сборной Украины как часть сделки по приобретению нападающего Болоньи Симоне Верди.