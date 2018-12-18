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Агент Селезнева рассказал о ситуации с переходом в новый клуб

Сегодня, 19:56
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Селезнев еще ни с кем не подписывал контракт - агент

Фото: ФК Акхисар Беледие via Facebook

Агент бывшего нападающего сборной Украины Евгения Селезнева Иван Пироженко отрицает информацию о том, что его клиент перейдет в турецкий Ризеспор.

В своем аккаунте в Instagram представитель футболиста отметил, что тот еще ни с кем не подписывал контракт. Вместе с тем, заверил он, игроком интересуются пять-шесть клубов.

"Мы до конца пытаемся довести дело с Галатасараем, задачу, которую мы поставили два года назад", - добавил Пироженко.

По словам агента, трудности и задержки с возможным переходом в Галатасарай заключаются в том, что из-за избираемости президентов турецких клубов они подвергаются влиянию людей со стороны, тогда как футболки с фамилией Селезнев уже напечатаны.

Недавно журналист и комментатор Тюмер Метин сообщил о том, что Селезнев станет игроком Ризеспора.

Ранее появилась информация, что Селезнев обсуждает трансфер в турецкий Гезтепе после срыва варианта с переходом в Галатасарай.

Теги:   Евгений Селезнев Галатасарай Трансферы Футбол

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