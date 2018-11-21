Агент Селезнева предложил услуги украинца турецкому гранду - СМИ

Агент нападающего Акхисар Беледие Евгения Селезнева Ахмет Булут предложил услуги украинца турецкому гранду Галатасараю, сообщает Aspor.

По информации медиа, руководство стамбульского клуба хочет усилить состав команды двумя нападающими. Одним из кандидатов значится 33-летний футболист.

Согласно данным портала, предложение агента по игроку будет переадресовано наставнику коллектива Фатиху Териму, после чего тот примет решение о возможном трансфере.

В нынешнем сезоне Селезнев провел 11 поединков за турецкий Акхисар Беледие во всех турнирах. В его активе четыре гола в ворота соперников.

В сентябре украинский нападающий посетовал, что его нынешний клуб не отпустил его в турецкий Галатарасай, который якобы сделал предложение в последний день летнего трансферного окна.

Селезнев признался, что ему было обидно из-за случившегося. По словам футболиста, с одной стороны ему приятно, что ценят, с другой - перейти в турецкий гранд было его мечтой.