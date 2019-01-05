Агент Селезнева намекнул на переход клиента в испанский клуб Сегодня, 16:51 77 Цей матеріал також доступний українською Селезнев переходит в Малагу на правах аренды - медиа Фото: ФК Акхисар Беледие via Facebook

Агент нападающего Акхисар Беледие Евгения Селезнева Иван Пироженко намекнул на переход украинца в Малагу.

На своей странице в Facebook представитель 33-летнего футболиста дал понять, что тот провел замечательный год в турецкой команде.

"Ты делал себя каждый день, ты боролся за каждый день, ты написал историю клуба, а таких ребят судьба любит и благодарит. Так держать, мужчина!", - добавил Пироженко, отметив аккаунт Малаги в соцсети.

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По информации La Opinion De Malaga, Селезнев проведет в испанском коллективе остаток сезона до лета 2019 года на правах аренды.

Как сообщает издание, клуб Сегунды заплатит за переход игрока небольшую финансовую компенсацию, а также получит право на полноценный трансфер в межсезонье.

Накануне турецкий журналист AS Мустафа Озгюр узнал о том, что Селезнев согласовал свой переход в Малагу.