Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Кирилл Говорун
С верой в независимость
Дмитрий Кулеба
Больше Европы, меньше союза
Борис Давиденко
Лекарство с побочным эффектом
Джон Ллойд
Испытательные полигоны нового года

Агент Селезнева намекнул на переход клиента в испанский клуб

Сегодня, 16:51
77
Цей матеріал також доступний українською

Селезнев переходит в Малагу на правах аренды - медиа

Фото: ФК Акхисар Беледие via Facebook

Агент нападающего Акхисар Беледие Евгения Селезнева Иван Пироженко намекнул на переход украинца в Малагу.

На своей странице в Facebook представитель 33-летнего футболиста дал понять, что тот провел замечательный год в турецкой команде.

"Ты делал себя каждый день, ты боролся за каждый день, ты написал историю клуба, а таких ребят судьба любит и благодарит. Так держать, мужчина!", - добавил Пироженко, отметив аккаунт Малаги в соцсети.

По информации La Opinion De Malaga, Селезнев проведет в испанском коллективе остаток сезона до лета 2019 года на правах аренды.

Как сообщает издание, клуб Сегунды заплатит за переход игрока небольшую финансовую компенсацию, а также получит право на полноценный трансфер в межсезонье.

Накануне турецкий журналист AS Мустафа Озгюр узнал о том, что Селезнев согласовал свой переход в Малагу.

Теги:   Евгений Селезнев Трансферы Футбол

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

Спорт/Футбол

Сегодня, 14:14

article_img
Экс-конкурент Ярмоленко за 65 млн евро перешел в Челси

Выбор редакции

Техно/Игры

Сегодня, 10:13

article_img
Постреляем? Самые ожидаемые игры 2019 года
Радио НВ/Справа двох

Сегодня, 10:44

article_img
Новогоднее ток-шоу с Бабченко и Мацарским: что с нами происходило в 2018-м и чего ждать от 2019 года - запись эфира