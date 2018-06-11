Агент Ротаня рассказал о планах игрока после ухода из Динамо

Агент украинского полузащитника Руслана Ротаня Вячеслав Заховайло рассказал о планах игрока после завершения его контракта с Динамо.

Как сообщает Dynamo.kiev.ua, 36-летний футболист не намерен завершать карьеру, несмотря на то, что соглашение с Динамо не было продлено.

"О завершении карьеры Руслан не объявлял. Ищем ему достойный клуб", - сказал Заховайло.

С 30 июня Ротань станет свободным агентом, поскольку его контракт с пражской Славией также заканчивается и не будет продлен.

Накануне стало известно, что опытный полузащитник Руслан Ротань ушел из Динамо. За полгода, проведенных Ротанем в Динамо после своего возвращения, он провел 17 поединков, в которых не отличился результативными действиями.

Недавно полузащитник заявил, что еще не определился со своим будущим в киевской команде.

Ротань перебрался в Динамо в январе 2018 года из чешской Славии, подписав с клубом контракт до конца сезона с опцией продления.

Позже футболист рассказал, что зимой мог оказаться в американской МЛС, но решил перейти в киевский коллектив, где уже выступал в 2005-2008 годах.