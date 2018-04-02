Агент рассказал, какие зарубежные клубы заинтересовались вратарем сборной Украины

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По Лунину еще нет конкретных предложений - агент
Фото: ФК Заря

По Лунину еще нет конкретных предложений - агент

Футбольный агент Ираклий Хведелиани заявил о том, что вратарь Зари и сборной Украины входит в сферу интересов итальянских Интера и Ювентуса, а также немецкого Лейпцига и английского Лестера.

В комментарии Calcionews 24 Хведелиани заявил, что у футболиста нет официального агента, и вместе с отцом игрока они работают над будущим его карьеры.

"Могу сказать, что пока нет официальных предложений ни от Интера, ни от других клубов. Луниным интересуются многие клубы: от Интера - до Ювентуса, от Лейпцига - до Лестера, но серьезного прогресса со стороны кого-то не наблюдается", - отметил агент.

Хведелиани считает, что игрок может перейти в топ-клуб, а его трансферная цена составляет шесть миллионов евро.

Недавно агент заявил о том, что вратарем заинтересовался Ювентус. Также появлялась информация, что Челси следит за игрой футболиста

Отец Лунина Алексей заявил о том, что все мысли его сына связаны с луганским клубом. Также он опроверг наличие контракта голкипера с агентом Ираклием Хведелиани, который рассказал об интересе Ювентуса, и заверил, что является единственным официальным представителем игрока, поэтому другого агента у него нет.

На днях сообщалось, что Интер хочет как можно скорее закрыть сделку и попытается уговорить на переход отца украинского вратаря.

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