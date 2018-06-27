Агент прокомментировал возможное возвращение украинского вратаря в Динамо

Вадим Шаблий очень близок к договоренности с Динамо по поводу подписания контракта Дениса Бойко

Агент украинского вратаря Бешикташа Дениса Бойко Вадим Шаблий прокомментировал возможное возвращение игрока в Динамо.

Как сообщил представитель футболиста в интервью FootBoom, пока что контракт не подписан, но обе стороны очень близки к договоренности. Скорее всего, вопрос трансфера будет решен в ближайшее время.

"Думаю, что этот вопрос может решиться в ближайшее время, даже сегодня. Мы близки к тому, чтобы договориться.

Если все сложится удачно, то Денис будет полноправным игроком Динамо. С ним "бело-синие" хотят подписать долгосрочный контракт", - сказал Шаблий.

Накануне украинский голкипер Бешикташа Денис Бойко опроверг сообщения о возвращении в Динамо, где выступал предыдущие полгода на правах аренды.

Журналист телеканалов Футбол 1/2 Игорь Бурбас сообщил о том, что Динамо уже выкупило контракт голкипера, а сам футболист ради перехода отказался от полугодичной зарплаты.

Вместе с тем, турецкие медиа узнали, что Бешикташ вызвал Бойко на предсезонный медосмотр, несмотря на слухи о его переходе на полноценной основе в Динамо.