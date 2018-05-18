Агент Ярмоленко отреагировал на слухи о его возможном уходе из Боруссии

Агент украинского полузащитника дортмундской Боруссии Андрея Ярмоленко Вадим Шаблий прокомментировал сообщения о том, что его клиент может сменить команду летом 2018 года.

Представитель футболиста отметил, что в Боруссии появится новый наставник, тогда как сам игрок очень хорошо проявил себя до травмы, случившейся зимой, сообщает FootballHub.

"Все эти слухи о его возможном трансфере необоснованы", - добавил Шаблий.

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Ярмоленко проявив себе до травми дуже добре в Бундеслізі Всі ці чутки про його можливий трансфер необгрунтовані©

Агент Вадим Шаблій про майбутнє Андрія Ярмоленка⚽https://t.co/9n3OC0FcSw pic.twitter.com/orQ525DwAb — FootballHub (@FootballHub_Ua) 17 мая 2018 г.

На днях появилась информация, что будущее Ярмоленко в Дортмунде под вопросом.

Ранее сообщалось, что немецкий клуб рассматривает возможность продажи украинского полузащитника.

В то же время СМИ писали, что Боруссия рассчитывает на Андрея Ярмоленко, который перешел в команду в августе 2017 года.