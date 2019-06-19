Агент лидера Шахтера прокомментировал слухи о его уходе Сегодня, 19:00 Цей матеріал також доступний українською ФК Шахтер Тайсон останется в Шахтере — агент ФК Шахтер

Агент ведущего полузащитника Шахтера Тайсона Фабрисио Дорнеллес опроверг сообщения о его трансфере в другой клуб.



В комментарии RomaPress представитель 31-летнего футболиста отметил, что никаких контактов с Ромой, с которой связывают игрока, не было.

«Гарантированно он остается в Шахтере? Да, это точно», — добавил Дорнеллес.

Сообщалось, что донецкий клуб готов продать Тайсона за 15 миллионов евро.

По информации медиа, вернуть на родину полузащитника, чей контракт заканчивается в 2021-м году, стремится бразильский Интернасьонал.

Ранее экс-наставник Шахтера Паулу Фонсека заявил о том, что хотел бы забрать в свою новую команду, Рому, трех-четырех игроков донецкой команды.