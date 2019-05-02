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Агент Касильяса рассказал, как голкипер перенес инфаркт

Сегодня, 20:18
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Агент Касильяса рассказал, как голкипер перенес инфаркт - фото

Reuters/Andrew Boyers

Касильяс перенес инфаркт на утренней тренировке 1 мая

Агент голкипера Порту Икера Касильяса Карлос Кутропиа рассказал, как футболист перенес сердечный приступ во время тренировки команды.

В интервью Cadena COPE агент рассказал, что Касильяс провел две интенсивные тренировки - накануне во вторник, а затем в среду утром. В середине второго занятия он почувствовал себя плохо, почувствовал боль в груди, рту и руках.

Также агент заявил, что Касиляс не терял сознание и не осознавал, что у него случился сердечный приступ.

"В Икера никогда не было симптомов, указывающих на проблемы с сердцем, и подобная ситуация произошла с ним впервые. Это стало неожиданностью для всех. Ему очень повезло. Если бы он был в этот момент дома, последствия могли бы быть ужасными", - сказал агент.

Накануне в голкипера Порту Икера Касиляса случился инфаркт миокарда во время утренней тренировки команды, после чего его госпитализировали.

Позже стало известно, что Касильяс рискует завершить карьеру после инфаркта.

Теги:   Порту Икер Касильяс

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