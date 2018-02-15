АЕК - Динамо 0:1. Онлайн-трансляция матча Лиги Европы

Динамо и АЕК еще ни разу не противостояли друг другу

НВ следит за ходом первой игры 1/16 финала Лиги Европы между АЕКом и Динамо, а также событиями вокруг нее. Поединок состоится 15 февраля в 22.05 по киевскому времени.

Стартовые составы команд:

АЕК: Баркас – Гало, Враньеш, Ламбропулос, Бакакис – Симоэш, Голанопулос — Бакасетас, Ливая, Клонаридис – Якумакис

Динамо: Бойко – Кендзера, Хачериди, Кадар, Морозюк – Шепелев, Буяльский — Цыганков, Гармаш, Дерлис Гонсалес — Мораес

Онлайн трансляция матча, который состоится в Афинах на стадионе Спирос Луис, начнется 15 февраля в 22.05 по киевскому времени. Прямую трансляцию покажет телеканал Футбол 2.

Динамо вышло в плей-офф Лиги Европы с первого места в группе B, где оказалось выше сербского Партизана, швейцарского Янг Бойз и албанского Скендербеу. В матче против АЕКа команда проведет свой первый официальный поединок в 2018 году. Коллектив Александра Хацкевича занимает второе место по итогам 18-ти матчей в чемпионате Украины в трех очках отставания от лидирующего Шахтера. Киевляне не смогут рассчитывать в матче на основного вратаря Георгия Бущана (травма), защитника Йосипа Пиварича и полузащитника Сергея Сидорчука, тогда как хавбеки Беньямин Вербич и Руслан Ротань не сыграют согласно регламенту.

АЕК вышел в плей-офф Лиги Европы со второго места в группе D, где оказался выше австрийской Аустрии, хорватской Риеки, но проиграл первую позицию итальянскому Милану. Команда не знает поражений вот уже 22 матча во всех турнирах при семи ничьих. Коллектив Маноло Хименеса занимает второе место в греческой Суперлиге по итогам 21-го тура, отставая от лидирующего ПАОКа на два очка. Клуб заявил на плей-офф Лиги Европы украинского защитника Дмитрия Чигринского.

Статистика пока что не знает матчей между этими соперниками. Динамо шесть раз противостояло греческим командам: четыре победы, одна ничья и одно поражение. АЕК ранее ни разу не играл против украинских коллективов.

Прогноз от авторитетной букмекерской конторы William Hill: предпочтение отдается АЕКу - коэффициент на его победу равен 2,30, тогда как выигрыш Динамо оценивается в 3,30, а ничья - в 3,10.

Текстовая онлайн-трансляция НВ

57 минута. Момент у греков - Лазарос хорошо обработал мяч и резко пробил, но чуть выше.

55 минута. Гармаш хорошо перехватил мяч в центре, но не сумел убежать в контратаку.

Замена у АЕКа - Лазарос Христодулопулос выходит на поле, меняя Виктора Клонаридиса.

51 минута. Динамо вступило в борьбу за инициативу - мяч в основном катается в центре поля, переходя от команды к команде.

48 минута. Пытается завладеть инициативой АЕК, но пока без моментов.

Начинается второй тайм!

Закончился первый тайм - 0:1 за киевлянами.

45+1 минута. Попытался АЕК еще раз оказать давление навесами. Не получилось.

45 минута. Враньеш получает следующий поединок - желтая карточка игроку АЕКа.

41 минута. Буяльский оказался на газоне - на поле вышли медики. Вроде все нормально с игроком Динамо.

38 минута. Морозюк подает за лицевую линию.

37 минута. Динамо не смогло разыграть угловой, а АЕК - выйти в контратаку. Большие проблемы у команд с созиданием.

33 минута. После серии навесов и выносов, Бойко забрал мяч в руки.

31 минута. Ламбропулос упал в штрафной Динамо, требуя пенальти - судья не реагирует.

30 минута. У греков игра тоже разладилась. Но ее разбавил жесткий подкат Гармаша - вторая желтая для игроков Динамо.

27 минута. Пока Динамо создает моменты в одинаковом клуче - заброс, потеря и прессинг защитников АЕКа. В этот раз не сработало.

25 минута. Успокоилась игра после гола киевлян. Пока без моментов.

22 минута. Марко Ливайя получает желтую карточку за симуляцию. Пропустит следующий матч форвард.

20 минута. Дерлис Гонсалез поборолся до конца на фланге, отобрал мяч у оборонца АЕКа и покатил в центр штрафной, где никто не мешал Цыганкову пробить в ворота.

ГООООЛ! Цыганков открывает счет!

18 минута. Серия пасов и навесов привела к тому, что Ливайя мог пробивать Бойко, но не смог нормально ударить с разворота - забирает в руки мяч голкипер Динамо.

16 минута. Первый угловой у Динамо - до конца сыграли Мораес и Буяльский... Правда, ни к чему опасному он не привел.

14 минута. Первый удар у Динамо, правда не вышел он у Буяльского, спокойно вратарь забирает.

13 минута. Пока Динамо отмечается лишь большим количеством фолов и потерь.

11 минута. Судья фиксирует офсайд у Якумакиса - а тот уже падал, претендуя на пенальти.

9 минута. Мяч впервые дошел до рук Баркаса - вратаря соперника.

8 минута. Пока Динамо играет совершенно без мяча. Вновь вступает в игру Бойко, прерывая подачу соперника.

5 минут понадобилось Хачериди, чтобы получить желтую карточку.

4 минута. Хачериди выиграл борьбу у Якумакиса и выбил мяч - тот мог выйти 1 на 1.

3 минута. Бойко немного неаккуратно вышел из ворот при навесе со штрафного - Денис Гармаш лежит на газоне.

Матч начался!

Команды вышли на поле! Матч скоро начнется.

Стартовые составы команд:

АЕК: Баркас – Гало, Враньеш, Ламбропулос, Бакакис – Симоэш, Голанопулос — Бакасетас, Ливая, Клонаридис – Якумакис

Динамо: Бойко – Кендзера, Хачериди, Кадар, Морозюк – Шепелев, Буяльский — Цыганков, Гармаш, Дерлис Гонсалес — Мораес

Тем, кто будет смотреть этот матч не в Украине, пригодится вот эта картинка с временем начала матча в разных часовых поясах:

годин до початку матчу #АЕКДинамо У яких містах сьогодні будуть підтримувати «Динамо»? pic.twitter.com/Oa0aXsHKQI — FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) 15 февраля 2018 г.

Также Динамо успело накануне опробовать газон стадиона Спирос Луис, где пройдет игра:

Вчера Динамо прибыло в Афины: