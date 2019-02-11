Абрамович решит будущее наставника Челси после разгрома от Манчестер Сити - медиа 11 февраля, 16:19 640 Цей матеріал також доступний українською EPA Сарри может покинуть Челси через несколько месяцев после своего назначения EPA

Владелец Челси Роман Абрамович должен решить будущее менеджера команды Маурицио Сарри после разгрома от Манчестер Сити, сообщает Football Italia со ссылкой на Sport Mediaset.



По информации телевещателя, руководство английского клуба рассматривает возможность увольнения итальянского тренера и ожидает решения российского олигарха.

Как отмечает медиа, в случае отставки команду может принять ассистент Сарри Джанфранко Дзола, прежде чем назначить "большое имя".

Ранее легендарный в прошлом нападающий Челси возглавлял английские Уотфорд, Вест Хэм и Бирмингем, итальянский Кальяри и катарский Аль-Араби.

Накануне полузащитник сборной Украины Александр Зинченко поучаствовал в трех голевых атаках Манчестер Сити, который благодаря разгрому Челси со счетом 6:0 вернул себе лидерство в английской Премьер-лиге.

Летом 2018-го года Сарри был назначен новым главным тренером лондонского Челси.