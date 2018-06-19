19 июня 2018, вторник

34-летний экс-защитник Металлиста приблизился к переходу в Динамо

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Папа Гуйе перейдет в Динамо

Папа Гуйе перейдет в Динамо

Бывший защитник Металлиста Папа Гуйе завтра, 20 июня, пройдет медосмотр в Динамо перед своим переходом.

Об этом сообщает официальный сайт киевского клуба. Вместе с 34-летним футболистом обследование ожидает действующих игроков команды: Дениса Бойко, Георгия Бущана, Дениса Гармаша, Виталия Буяльского, Николая Морозюка и Владимира Шепелева.

Сенегальский оборонец в 2018 году игровой практики не имел, а в 2017 году провел только девять матчей за Актобе из Казахстана.

В марте появилась информация, что Гуйе тренируется с Динамо. 

Президент Динамо Игорь Суркис рассказал, что защитник тренировался с киевской командой, так как его об этом попросили агенты игрока.

Позже сообщалось, что Гуйе отправится на летние сборы вместе со столичным коллективом, после чего, скорее всего, подпишет контракт.

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