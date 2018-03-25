25-летний хорватский футболист скончался после попадания мячом в грудь – видео

25-летний хорватский футболист Бруно Бобан умер на футбольном поле после попадания мячом в грудь.

Как сообщает Jutarnji List, трагедия произошла в матче между Марсонией и Славонией в третьей по силе хорватской лиге. В одном из эпизодов игры мяч попал в грудь Бобану, после чего тот рухнул на газон.

Медики пытались помочь футболисту на поле, вскоре приехала машина скорой помощи, но через некоторое время была констатирована смерть футболиста. Причина трагедии будет названа после вскрытия.

Отметим, что за несколько месяцев до этого из жизни ушел отец Бобана. Брат футболиста Габриел играет в высшей лиге чемпионата Хорватии за Осиек.

Напомним, в начала марта защитник Фиорентины Давиде Астори был найден мертвым утром 4 марта в гостиничном номере в Удине перед матчем своей команды против Удинезе. Футболисту был 31 год. Вероятно, защитник скончался во сне.

Позже появилась информация, что футболист умер от брадиаритмии - одного из видов нарушения сердечного ритма, при котором частота сердечных сокращений периодически снижается ниже допустимых значений.