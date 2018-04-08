20-летний полузащитник Динамо повторил рекорд клуба

В матче против Шахтера Цыганков может установить новый рекорд Динамо

20-летний полузащитник Динамо Виктор Цыганков повторил рекорд клуба, забив в шести матчах подряд.

Как сообщает Трибуна, Цыганков стал третьим игроком в истории клуба, которому покорилось такое достижение. Ранее в шести матчах подряд за Динамо забивали Максим Шацких и Диого Ринкон.

В пяти матчах подряд за историю Динамо забивали Андрей Шевченко, Александр Мелащенко и Андрей Ярмоленко, достижение которых уже превзошел Цыганков.

Следующим матчем Динамо станет игра чемпионата Украины против Шахтера в Харькове.

Напомним, 7 апреля Цыганков забил четвертый гол в ворота Зари в матче 26-го тура чемпионата Украины, Динамо победило со счетом 4:0.