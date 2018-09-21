17-летняя украинка прокомментировала сенсационную победу на чемпионате мира по дзюдо

17-летняя украинская дзюдоистка Дарья Билодид высказалась по поводу своей победы на чемпионате мира, которая сделала ее самой молодой обладательницей титула в истории.
В своем аккаунте в Instagram юная спортсменка призналась, что до сих пор не может поверить свой успех, а также поблагодарила всех людей, которые за нее болели.
"Я чувствовала вашу поддержку, безумно приятно, без вас у меня бы это не получилось. Спасибо большое моим любимым родителям и тренерам, которые всегда рядом, чтобы ни случилось", - написала Билодид.
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Today I became a World Champion! Still can’t believe it???? Thanks all people ,fans and friends who supported me ! I felt your support❤️ Without you I would not have it . Thanks to my best parents and coaches who are always with me! Сегодня я стала чемпионкой Мира! До сих пор не могу в это поверить! Большое спасибо всем людям,которые за меня болели! Я чувствовала вашу поддержку,безумно приятно,без вас у меня бы это не получилось!❤️Спасибо большое моим любимым родителям и тренерам,которые всегда рядом ,чтобы не случилось! #judoworlds2018 #worldchampion #judobaku2018
Накануне 17-летняя спортсменка взяла золото на чемпионате мира по дзюдо в Баку. В финале украинка разобралась с действующей чемпионкой мира Фуной Танаки, в средине схватки сделав иппон.
Билодид стала самой молодой чемпионкой мира в истории дзюдо - на момент победы в Баку ей исполнилось 17 лет и 11 месяцев. Предыдущее достижение принадлежало японке Рийоко Тамуре, которая в 1993 году завоевала золото мирового первенства в 18 лет и 1 месяц.
Кроме того, в прошлом году спортсменка в 16-летнем возрасте стала чемпионкой Европы. Ранее она была признана олимпийской надеждой года.
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