17-летняя украинка прокомментировала сенсационную победу на чемпионате мира по дзюдо

Билодид до сих пор не может поверить свой успех

17-летняя украинская дзюдоистка Дарья Билодид высказалась по поводу своей победы на чемпионате мира, которая сделала ее самой молодой обладательницей титула в истории.

В своем аккаунте в Instagram юная спортсменка призналась, что до сих пор не может поверить свой успех, а также поблагодарила всех людей, которые за нее болели.

"Я чувствовала вашу поддержку, безумно приятно, без вас у меня бы это не получилось. Спасибо большое моим любимым родителям и тренерам, которые всегда рядом, чтобы ни случилось", - написала Билодид.

Накануне 17-летняя спортсменка взяла золото на чемпионате мира по дзюдо в Баку. В финале украинка разобралась с действующей чемпионкой мира Фуной Танаки, в средине схватки сделав иппон.

Билодид стала самой молодой чемпионкой мира в истории дзюдо - на момент победы в Баку ей исполнилось 17 лет и 11 месяцев. Предыдущее достижение принадлежало японке Рийоко Тамуре, которая в 1993 году завоевала золото мирового первенства в 18 лет и 1 месяц.

Кроме того, в прошлом году спортсменка в 16-летнем возрасте стала чемпионкой Европы. Ранее она была признана олимпийской надеждой года.